Metro Redux, Switch'e ve Void Bastards da PlayStation 4'e Geliyor Olabilir

Metro Redux, Switch için Void Bastards da PlayStation 4 için uyarlanıyor olabilir. PEGI her iki oyun için de yeniden bir derecelendirmeyi kayda geçirdi.

Metro Redux paketinin Switch versiyonu ilk kez karşımıza çıkıyor değil. Geçtiğimiz Ekim ayının başlarında Portekiz menşeli perakendeci GamingReplay listelemesinde yer vermişti. Ne var ki çıkış tarihi olarak 1 Aralık 2019 verilmişti. Deep Silver Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux oyunlarının bulunduğu paketi Nintendo konsolu için henüz duyurmuş değil. Haliyle perakendecideki en azından tarih bilgisi geçerliliğini çoktan yitirdi ama yine de bir hazırlık varmış gibi görünüyor.

Ünlü derecelendirme kuruluşu PEGI, Metro Redux paketini Switch için derecelendirmeye gitti. Bahsi geçen derecelendirme 31 Aralık 2019 tarihinde yani geçtiğimiz günlerde kayda geçmiş. Şimdilik Deep Silver cephesinden konu ile ilgili olarak bir açıklama gelmiş değil ama yakın bir zamanda duyurunun yapılacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki bu arada PEGI kaydı geri çekmez ise. Geçmişte bunun gibi durumlar olmuştu hatırlayacağınız üzere.

Diğer yandan Void Bastards ise geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. BioShock ve System Shock 2 oyunlarından esinlenilerek geliştirilmiş olan oyunun sıradaki durağı PlayStation 4 olacakmış gibi görünüyor. Bu oyunun PlayStation 4 versiyonu yine PEGI tarafından geçtiğimiz günlerde derecelendirilmeye gidilmiş. Aynı Deep Silver gibi Humble Bundle da bu derecelendirme hakkında herhangi bir geri dönüş yapmış değil. Ancak söz konusu PEGI olunca, beklenen açıklamanın yapılması için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.