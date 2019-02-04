Metro Serisinin Devam Oyunları PC'ye de Gelecek

Scynet rumuzlu 4A Games geliştiricisinin dün Gameru forumu üzerinden yaptığı açıklamaya tepkiler sürerken, Deep Silver ve Koch Media ikilisi de sosyal medya üzerinden bir bildiri yayınladılar. Oyuncuları sakinleştirmek isteyen Deep Silver ve Koch Media, yeni Metro oyununun PC platformuna da geleceğini doğruladılar.

Şu sıralar PC oyuncuları ile 4A Games ve Deep Silver arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Fitili ateşleyen ise Metro Exodus oyununun bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olacak olması. Daha önceden açıklama yapan Koch Media ve Deep Silver, bu kararın Epic Games şirketinden önce kendilerinin bir tercihi olduğunu dile getirseler de herhangi bir yararı olmamıştı.

Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi, dün scynet isimli bir 4A Games geliştiricisi de PC oyuncularının tamamının Metro: Exodus oyununu boykot etmeleri durumunda, sıradaki Metro oyununun bu platforma gelmeyebileceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Bir nevi tehdit olarak algılanan bu açıklama, haliyle oyuncuları küplere bindirmişti. Gerilimin daha da tırmanması karşısında ise yangını söndürmek isteyen Koch Media ve Deep Silver, 4A Games geliştiricisi tarafından yapılan açıklama sonrasında, ortak bir bildiri yayınladılar.

Bildiride dile getirilenlere bakılırsa scynet rumuzlu 4A Games geliştiricisinin yaptığı yorumlar, 4A Games ve Deep Silver ikilisinin gelecekteki Metro oyunlarına bakış açısını yansıtmıyor. Bununla birlikte, serinin yeni oyununun süreli olarak Epic Games Store mağazasına özel olmasının Koch Media ve Deep Silver tarafından alınmış ortak bir karar olduğu yinelendi.

"Yakın zamandaki Metro Exodus'u Steam'den Epic Games Store'a taşıma kararı sadece Koch Media / Deep Silver tarafından alınmıştı.

Yakın bir zamanda 4A Games geliştirici ekibinin bir üyesi tarafından yapılmış olan yorum Deep Silver'ın veya 4A Games'in serinin geleceğine bakışını yansıtmıyor. Üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı iş kararı sebebiyle daha önceden olumlu yönde değerden başka bir şey görmeyen çalışmasının tartışmaya dönmesine bireysel bir tutkunun rencide olmasını ve hayal kırıklığını yansıtıyor. Bu karar üzerine geçerli geri dönüşlerin her birinin 4A Games'e değil de Koch Media / Deep Silver'a yönlendirilmiş olmasını hürmetle istiyoruz.

Metro serisinin gelecek yapımlarının çıkış stratejisi Koch Media / Deep Silver'a bağlı. Epic Games ile ortaklık kurma kararımız, serinin geleceğine ve geliştirici ortağımız 4A Games'e yatırım yapma hedefimize dayanıyor. Bu seriyi devam ettirmek için her yönelime sahibiz ve bir PC versiyonu her daim planlarımızın kalbinde olacak."