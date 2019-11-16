Mi Store Açılışı Zombi İstilasına Döndü! Çevik Kuvvet Müdahale Etti

Ankamall alışveriş merkezinde bugün sabah açılması planlanan Mi Store, yaşanan izdihamın ardından ertelenmek zorunda kaldı. Hırsızlıkların ve yaralanmaların yaşandığı açılışa çevik kuvvet müdahale etti.

Gün Boyu Hediye Dağıtacaktı

Ankamall alışveriş merkezinde açacağı yeni mağaza için büyük hediye kampanyaları düzenleyeceğini duyuran Xiaomi, çok büyük bir izdiham ile karşı karşıya kaldı.

Açılışa özel 16 Kasım Cumartesi günü hediye yağmuru sizleri bekliyor. İki gün boyunca toplamda 50 adet telefon hediye! 😍 Hadi sende açılış heyecanına ortak ol.😉 #MiStoreAnkarada pic.twitter.com/2a2NsmyjTu — Evofone (@EvofoneBT) November 15, 2019

Şirket hem sıraya giren ilk kişilere hem de 1000 TL üzerinde alışveriş yapan ilk kişilere hediye vereceğini ve gün boyu hediye telefon dağıtacağını söylemiş ayrıca büyük indirimlerin yapılacağını da belirtmişti. Kampanya kapsamında verilecek hediyeler şunlardı:

1 - 300. Kişi : Xiaomi Mi Band 4

301 - 501 Kişi : Bluetooth Kulaklık

501 - 600 Kişi : Bluetooth Hoparlör

1000 TL Üzeri Alışveriş Yapan 1 - 300 .Kişi : Xiaomi Mi Band 4

1000 TL Üzeri Alışveriş Yapan 301 - 600 .Kişi : 10,000 mAh Powerbank

1000 TL Üzeri Alışveriş Yapan 601 - 900 .Kişi : 5,000 mAh Powerbank

1000 TL Üzeri Alışveriş Yapan 901 - 1200 .Kişi : Bluetooth Kulaklık

Gün Boyu Her 30 Dakikada Bir Defa : Hediye Akıllı Telefon

Beklenildiği Gibi Gitmedi

Açılış sırasında alışveriş merkezine dalan çılgın kalabalık, güvenlikleri kırıp geçmeyi başardı. Bu olayın devamını, alanda bulunduğu belirtilen birisinin ağzından aktaralım.

"Açılıştan önce yirmi beş dakika varken içeri daldık. Sonra güvenlik her ne kadar dışarı çıkartmaya çalışsa da, başaramadı. Personeller geçemedi. İçeriye dalarken X-Ray cihazları dahi kırıldı. Mi Store'a doğru koşarken takılıp düşenler mi dersiniz, çantasını düşüren mi her türlü olay yaşandı."

"Sonrasında Mi Store önünde de ikinci bir izdiham yaşandı. Sıra düzeni sürekli bozulduğu için hediye alma durumu iptal edildi. Fakat o sırada yirmi beşe yakın kişi mağazaya daldı. İşte tam bu sırada Mi Mix Alpha çalındı. Olayın ardından mağaza kapatıldı ve açılış ertelendi."

Ankamall açılışımız yaşanan izdiham nedeniyle iptal edilmiştir.



Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır.



İlginiz ve anlayışınız için teşekkürler. pic.twitter.com/PUdsCZJeMv — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) November 16, 2019

Şirket sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada açılışın yaşanan izdiham sebebi ile iptal edildiğini ve kampanyalar ile birlikte 15 gün ertelendiğini duyurdu.