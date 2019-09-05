Michael Kors Yeni Akıllı Saatlerini Tanıttı! İşte Özellikleri

Michael Kors yeni akıllı saat modellerini IFA 2019 fuarında tanıttı. Gelin hep beraber Michael Kors'un üç yeni akıllı saat modelinin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Michael Kors yeni akıllı saat modellerini Lexington 2, Bradshaw 2, ve MKGO olarak adlandırdı. Akıllı saatler Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden almakta. Cihazlarda dört farklı pil modu ile gelmekte.

Lexington 2 ve Bradshaw 2, 8GB dahili depolama alanına ve 1 GB RAM'e sahip. MKGO ise 4GB dahili depolama alanına ve 512 MB RAM'e sahip. Saatler Wear OS işletim sistemi ile gelmekte.

Akıllı saatlerde iki yan düğme ve kalp atış hızı sensörü bulunmakta. Michael Kors'a göre, MKGO isimli fitness odaklı akıllı saat şirketin bugüne kadarki en hafif akıllı saati.

Lexington 2, 350 dolardan başlıyor ve dört farklı renk seçeneği ile geliyor: altın, gül altın, gümüş ve iki tonlu paslanmaz çelik. Bradshaw 2 Ekim ayında satışa sunulacak ve 350 dolar fiyat etiketine sahip olacak.