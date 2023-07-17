Microsoft Hackerların Bulduğu Açıkları Düzeltebilmiş Değil: Tehlike Çanları Çalıyor!
Microsoft, son dönemde Çinli hackerların en büyük hedefi ve şirket bulunan açıkları düzeltebilmiş değil. İşte detaylar!
Microsoft, Çinli hackerların bir Microsoft hesabı tüketici imzalama anahtarını (MSA) nasıl çalabildiklerini ve bunu Batı'daki işletmelere ve devlet kurumlarına ait birden fazla e-posta hesabını hedef almak için nasıl kullandıklarını araştırmaya devam ediyor.
İhlal, Storm-0558 olarak tanımlanan hackerların hassas verilere erişim sağlamasına olanak tanımıştı. Saldırının Çin devlet destekli kişilerin işi olduğuna ve Çin'e jeopolitik çatışmalarında avantaj sağlayabileceğine inanılıyor.
Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da dâhil olmak üzere ABD devlet kurumları da bu açıktan zarar görenler arasındaydı.
Microsoft Hackerların Bir Numaralı Gözdesi
Microsoft o zamandan bu yana sorunu düzeltti ve etkilenen kuruluşlarla temasa geçti ancak sorunun temel kaynağını Microsoft hâlâ çözebilmiş değil. Bu olaylar sonrasında uzmanlar, bu tür gelişmiş siber saldırılarla mücadele etmek için katmanlı güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Microsoft son dönemde yaşadığı güvenlik açıklarıyla gündeme gelirken, çeşitli fidye amaçlı hacker gruplarının da bir numaralı hedefi hâline gelmiş durumda.
Hesabınız Tehlikede Olabilir: Microsoft Teams'de Yeni Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi!
Güvenlik analiz şirketi JUMPSEC'ten Max Corbridge ve Tom Ellson tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Microsoft Teams'in en son sürümünde kritik bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.
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