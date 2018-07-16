Microsoft, “AirPods Katili” Akıllı Kablosuz Kulaklık Geliştiriyor

Microsoft, Apple’ın yaklaşık bir buçuk sene önce piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklıkları AirPods ile rekabet edebilecek bir proje ile geliyor.

ABD’li teknoloji devinin henüz patent aşamasında olan projesi, kablosuz kulaklık deneyimini bir adım öteye taşıyacak özelliklere sahip. Zira Microsoft’un fikri, piyasada henüz keşfedilmemiş birçok yeniliği içinde barındırıyor.

Şimdiden “AirPods Katili” olarak anılmaya başlanan akıllı kulakiçi kulaklıklar, içine entegre edilmiş bir sensör yardımıyla kullanıcının vücut sıcaklığını ölçebilecek. Piyasadaki kulakiçi kulaklık konseptlerinin çok ötesinde bir ürün geliştirmeyi isteyen Microsoft, Apple ve Samsung gibi rakiplerini teknik olarak zorlamak istiyor.

Microsoft’un akıllı bluetooth kulaklığı, telefona belli uygulamalardan gelen bildirimler hakkında kullanıcıları uyaracak. Xbox oyun konsolu ve diğer Microsoft cihazları ile entegre bir şekilde çalışacak olan kulaklık, giyilebilir ses aksesuarı alanında iyi bir alternatif olabilir.

Aynı zamanda kullanıcılara konuşma tabanlı bir arayüz sunması beklenen kulaklık, not alma, etkinlik planlama ve çağrı yapma gibi daha birçok özelliği de bünyesinde barındıracak.

Öte yandan ürünün hala patent aşamasında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla gün yüzüne ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Dahası projenin hayata geçip geçmeyeceği de kesin değil.

Microsoft, ürünü şirket için uzun vadede potansiyel bir gelir kaynağı olarak gördüğü takdirde piyasaya sürecektir. O zaman kadar biraz daha beklemekte fayda var. Proje olgunlaştığı takdirde yeni bilgilerin açığa çıkmasını bekliyoruz.