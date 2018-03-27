Microsoft Edge, Artık Tabletlerde de Kullanılabiliyor

Microsoft Edge’yi, Microsoft’un Explorer isimli eski web tarayıcısının günümüzdeki versiyonu gibi tanımlayabiliriz. Microsoft, Windows 10’un yanısıra Edge web tarayıcısını, geçen yıl Ekim ayında iOS ve Android için de piyasaya sürmüştü. Microsoft şimdi de Edge web tarayıcısını tabletler için kullanılabilir hale getirdi. Artık Android tablet ve iPad kullanıcıları da Edge web tarayıcısını kullanabilecekler.

Tarayıcının en önemli avantajı, akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Edge web tarayıcısının, bilgisayarınızda yüklü olan Edge web tarayıcısı ile senkronize olmasını sağlayan “Continue on PC” özelliği. Bu sayede bilgisayarınızdaki tarayıcınızda kayıtlı olan web sayfalarınız, sık kullanılanlarınız, şifreleriniz ve diğer birçok özellik akıllı telefonunuza ve tabletinize de aynen taşınmış oluyor. Kısacası bu özellik, cihazlarınız arasında bir eşleştirme sağlıyor.

Microsoft, Edge web tarayıcısında bazı performans iyileştirmelerinin yapıldığını söylüyor. Ayrıca tarayıcıya, oturum açma ve kapatma açısından da bazı yenilikler getirilmiş. Tarayıcının arayüzü de tablet ekranlarına göre yeniden tasarlanmış. Tarayıcının iPad sürümü Windows 10 tarayıcısıyla hemen hemen aynı görünürken, Android sürümü ise özellikle sekmelerinin yapısı bakımından Google Chrome'a benzerlik gösteriyor. Edge web tarayıcısının Galaxy Tab S 8.4'deki performansına bakıldığında ise Chrome'la hemen hemen aynı performansı verdiği görüldü.

Microsoft Edge web tarayıcısını, Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden indirip akıllı telefon ve tabletlerinde kullanabilirler. Tarayıcı, iOS kullanıcıları için de App Store’da sunulmuş olsa da maalesef ülkemizdeki App Store’da yer almıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki iOS kullanıcılarının bu tarayıcıyı kullanabilmesi için biraz daha beklemesi ya da ülke ayarlarını değiştirmek gibi farklı yollara başvurması gerekecek. Microsoft Edge web tarayıcısının en önemli eksikliği ise şu an için Türkçe dil desteğinin olmaması.