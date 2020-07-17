Microsoft Flight Simulator 2020 İçin 10 DVD'li Özel Sürüm Sunulacak

Oyun sektöründe uçuş simülasyonu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Microsoft Flight Simulator 2020 için 10 DVD'li özel sürüm sunulacak. Oyuncuları oldukça şaşırtan özel sürüm ile ilgili detaylar haberimizde.

Microsoft firması, geliştirdiği uçuş simülasyonu türündeki oyun için ilginç bir karar aldı. Günümüzde oyuncular, video oyunlarını çevrim içi oyun mağazaları üzerinden satın almayı tercih ediyor. Hatta birçok dizüstü bilgisayarında DVD sürücüsü bile yer almıyor. Böyle bir dönemde Microsoft firmasının geliştirdiği oyun için 10 DVD'li özel bir sürüm duyurması oldukça dikkat çekti.

Microsoft, söz konusu oyunun 10 adet çift katmanlı DVD'nin yer aldığı özel sürüm Avrupa'da satışa sunacak. 10 DVD'li özel paketin toplamda 100 GB'lık veriye sahip olduğu belirtildi. Microsoft'un satışa sunacağı özel sürüm, oyuncuları oldukça şaşırttı.

Microsoft Flight Simulator 2020 Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde uçuş simülasyonu oyununun çıkış tarihi ve fiyatı belli olmuştu. Microsoft tarafından geliştirilen uçuş simülasyonu oyunu 18 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Söz konusu video oyununun kapalı beta süreci ise 30 Temmuz tarihinde başlayacak. Microsoft'un uçuş simülasyonu oyununun standart sürümü ön sipariş ücreti 350 TL fiyat etiketine sahip. Oyunun deluxe sürümünün ön sipariş fiyatı 550 TL, premium deluxe sürümü ön sipariş ücreti ise 725 TL olarak belirlendi.

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