Microsoft Halo: The Master Chief Collection'ı PS4'e Taşımayı İstemiş!

Bildiğiniz gibi Microsoft olabildiğince çok oyuncuya ulaşmaya çalışıyor. Uzun bir süreBu bağlamda Xbox One platformuna özel oyun çıkartma anlayışını bir kenara bırakan yazılım devi, Xbox Game Pass servisini PC platformu için de devreye sokmanın yanı sıra Xbox Live servisini Switch, iOS ve Android tabanlı sistemlere getirmişti. Ancak görünen o ki zaman içerisinde çizgiyi biraz daha öteye taşımaya çalışmış. Meğer Microsoft Halo: The Master Chief Collection'ı PlayStation 4 platformuna taşımayı bile düşünmüş!

Eski IGN gazetecisi Colin Moriarty tarafından sunulan Sacred Symbols: A PlayStation Podcast serisinin yeni bölümü kısa bir süre önce yayınlandı. Bu yeni bölümde Moriarty önemli bir bilgiyi ortaya çıkarttı. Söylediğine göre Microsoft birkaç yıl öncesine kadar Halo: The Master Chief Collection'ı PlayStation 4 platformuna getirmenin yollarını aramış.

"Master Chief Collection'ın PS 4 için yıllar önce konuşulduğuna dair sağlam istihbaratım var. Hatta, sağlamdan da öte bir istihbarat."

Halo serisi her ne kadar ikinci oyun sonrasında büyük ölçüde Xbox platformuna özel bir seri olsa da yakında PC platformunda da oynanabilecek, ki bu çok da şaşırtıcı bir şey değil. Ancak PlayStation 4 bambaşka bir konu. Neticede Microsoft ve Sony rekabet içerisindeler ve Halo: The Master Chief Collection bu platforma ayak basarsa büyük bir olay olacaktır.

Şu an için ortada resmi bir şey olmadığı için Microsoft cephesinin halen böyle bir plan içerisinde olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak Colin Moriarty birkaç yıl içerisinde Xbox oyunlarını PlayStation 5 platformunda görmemizin ihtimal dahilinde olduğuna inanıyor. Yeni nesilde Bulut tabanlı sistemlerin daha etkin bir rol oynayacakları için, eğer doğrudan bir uyarlama olmayacaksa da Xbox Game Pass ve yazılım devinin Bulut servisi planları ile bu durum gerçekleşebilirmiş.

Ne var ki, Sony cephesinin nasıl bir tutum sergileyeceğini de şimdiden merak etmeye başlamadık desek yalan olur. Malumunuz Japon teknoloji devi Cross-Play sistemi için bile bin dereden su getirilerek ikna edilmesine rağmen sonradan birçok oyundaki Cross-Play desteğini sonlandırmıştı. Ancak bu defa böyle bir ihtimalin söz konusu olacağını hiç sanmıyoruz. Yani kıyamet kopacak olsa dahi onay vermeyecektir diye düşünüyoruz. Bekleyelim, görelim.