Microsoft İşletim Sistemi Nasıl Yeniden Tasarlandı?

Bir UI / UX tasarımcısı olan Genrole Caspe, Microsoft'a işletim sistemini nasıl tamamen yeniden tasarlaması gerektiğini gösterdi.

Caspe, konseptine oldukça basit bir ad verdi. Windows deneyimini yeniden hayal eden tasarımcı, Windows 10 için işletim sisteminin görünümünü ve hissini tamamen değiştiren bir dizi iyileştirme önerdi.

Akıcı tasarım dili, ek görsel dokunuşlarla daha da geliştirildi. Görev çubuğu, arama kutusu gibi barındırdığı ayrı öğeler göz önüne alındığında, mantıklı bir yaklaşıma sahip olmak için birden fazla parçaya ayrıldı. Başlat menüsü için de yepyeni bir tasarım önerisi getirildi. Microsoft'un, bu yeni tasarımı hayata geçireceği konuşuluyor.

Uzun Zamandır Gerçekleştirilen En İyi Tasarım

Genrole Caspe tarafından sunulan tasarım için uzmanlar şimdiye kadar görülen en iyi tasarım diyor. Windows, 10 için tasarımdan bazı fikirleri kullanacak gibi görünüyor. Eğer Windows, 10 geliştirme için bu yeni tasarımdan fikirleri kullanırsa, çok daha fazla kullanıcı tarafından tam not alabileceği söyleniyor. Caspe'in ise Windows 10 konsept tasarımı üzerinde çalışmalarına devam ettiği ve tasarımı geliştireceği söyleniyor.