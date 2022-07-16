Microsoft, Netflix'i Satın Alabilir

Bir analist, Netflix'in gelecekteki bir satın alma için Microsoft'a yakınlaşmaya çalışabileceğine inanıyor. Netflix, şirketin 2011'den bu yana ilk kez abone kaybettiğini açıklamasının ardından son birkaç ay içinde bazı finansal sorunlarla ve en azından göreceli olarak büyük bir şirketin yaşayabileceği kadar sorunla karşı karşıya kaldı.

Netflix yaşadığı tüm sorunları doğrulamıştı. Şirket önümüzdeki aylarda milyonlarca abone daha kaybetmeyi bekliyor ve bu durum Netflix'in borsayı yıllarca rutin olarak domine etmesinden sonra yatırımcılar için endişe yarattı. Bu nedenle Netflix, özellikle de son çıkan reklamlı abonelik konusunda birlikte çalışacakları haberlerinden sonra belki de bir şekilde kendisini Microsoft'a sattırmak isteyebilir.

Böyle Bir Anlaşmayı Yalnızca Microsoft Tamamlayabilir

Bu haftanın başlarında Microsoft'un, Netflix'in yeni reklam destekli abonelik modelini teknoloji ve bir reklam pazarı ile destekleyeceği açıklanmıştı. Bu, Netflix'in daha düşük bir maliyetle abonelik sunmasına ve ideal olarak aboneleri genel olarak artırmasına olanak tanıyacak. Kıdemli analist Laura Martin, Yahoo ile anlaşma hakkında konuştu ve burada daha büyük hırslar olabileceğini, yani Netflix'in Microsoft ile dostane bir ilişki için kendisini konumlandırması ve sonunda gerçek bir satın almanın kapısını açması gerektiğini öne sürdü. Martin, Netflix'in ortak olabileceği başka hiçbir şirketin, şirket için finansal veya düzenleyici nedenlerle gerekli olan 100 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlayamadığını ancak Microsoft'un yapabileceğini belirtti.

"Netflix bir çıkış arıyor olabilir. Netflix, Microsoft'un Activision satın alımını sindirdikten sonra dönüp Netflix'i satın alacağı umuduyla Microsoft'a yaklaşmaya çalışıyor."

Peki siz böyle bir satın alımın gerçekleşmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.