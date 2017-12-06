Microsoft, Qualcomm İşlemcili Windows PC'lere Geçiş Yapıyor

Intel'in mobil alanda gösterdiği çarpıklıklar, Qualcomm'un Snapdragon platformunda ciddi bir kazanç elde etmesine neden oldu. PC pazarında da hakimiyetini yükseltmek isteyen şirket, önemli adımlar atmaya başladı. Microsoft ve Qualcomm, Windows'un Snapdragon yonga setleri tarafından desteklenen sistemlerde çalışacağını duyurdu.

Bu durum ilerleyen dönemlerde Intel'in başını biraz ağrıtabilir. Çünkü All-in-One cihazlarda ve Windows 10 kurulu diğer türlerde Intel hakimiyetini görüyoruz. Qualcomm'un işlemcileri piyasaya sıcak bir giriş yaptığı takdirde iki şirket arasında kıyasıya bir rekabete tanıklık edebiliriz.

Qualcomm, Intel'in üst seviye yongalarının performansı ile rekabet edemeyeceğini açıkladı ancak şirketin vurguladığı bir şey var; güç tasarrufu konusunda oldukça iddialı olduklarını belirtiyorlar. Pil ömrünü "tam bir gün" çalışmanın ötesine çıkarmayı düşünüyorlar. Dahası bu PC'ler her zaman açık ve her zaman LTE'ye bağlı olacak şekilde optimize edilebilecek.

Asus ve HP şirketleri çoktan Qualcomm işlemcili Windows PC'lerini duyurdular. Qualcomm şimdiden HP ENVY x2'de 20 saat pil ömrü olduğunu vurguladı. Söz verildiği gibi 18-24 saat süren bir bilgisayar deneyimi fikri pek çok tüketicinin aklını çelebilir.