Microsoft Surface Duo Özellikleri de Belli Oldu

Beklenen katlanabilir cihazlardan Microsoft Surface Duo’nun fiyatı ve çıkış tarihi resmi olarak paylaşılmış, teknik özellikleri merak konusuydu. 10 Eylül’de satışa sunulması planlanan cihazın özellikleri de paylaşıldı. Microsoft Surface Duo donanımını merak edenler için detaylar haberimizde.

Microsoft Surface Duo Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Microsoft’un geçtiğimiz yıl duyurduğu katlanabilir çift ekranlı cihazı Surface Duo, Eylül 2020’de çıkış yapıyor. 6GB RAM, 128GB/256GB depolama seçeneğiyle Amerika’da T-Mobile, AT&T ve Verizon’da satışa sunulacak. Nano SIM + eSIM’i destekleyen cihazın global satışına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.

Microsoft Surface Duo Özellikleri

1399 dolar fiyat etiketiyle satılacak cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse; Microsoft Surface Duo, iki adet 5.6 inç FHD+ çözünürlükte, 4:3 formatında OLED ekrana sahip. Geçen yılın üst seviye işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865’den güç alıyor. Ekranın sağ üst köşesinde LED flaşın yanında f/2.0 diyagram açıklığına sahip tek bir 11 megapiksel kamera bulunduruyor. Ön kamera tamamen dijital 7x yakınlaştırma sunuyor. Kamera 60fps hızda 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor ve EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) destekliyor.

Surface Duo’nun öne çıkan yanı, Android 10’dan güç alan çoklu görev becerisi ve Microsoft’un hareket halindeyken oyun değiştirici olacağına inandığı özelleştirilmiş bir arayüz çalıştırması. Microsoft, Office, OneDrive Android uygulamaları Duo için özel olarak yeniden düzenlenmiş ve Amazon ve Amazon Kindle gibi üçüncü parti uygulamalar da donanımdan tam olarak yararlanıyor. Duo, aynı zamanda mevcut tüm Android uygulamaları ile çalışıyor ve içeriği nerede görüntülemek istediğinizi, yeni uygulamaları yan yana nasıl açacağınızı tahmin edebilen algoritmalara sahip.

360 derecelik menteşe çok yönlü modlar ve kullanımlar sunuyor ve her iki ekran da Microsoft’un Surface kalemlerini destekliyor. Duo ayrıca oldukça ince, katlandığında 9.6mm. Oldukça küçük olmasına rağmen 3577 mAh bataryaya sahip. Microsoft, pilin video izlemede 15.5 saat, konuşmada 27 saate kadar dayandığını söylüyor. Cihazın kutusundan 18W güç adaptörü çıkıyor.

Microsoft Surface Duo’nun eksik yanları da yok değil. IP sertifkası yok, hafıza genişletilemiyor, hoparlörler stereo değil, NFC ve 5G bağlantısını desteklemiyor.