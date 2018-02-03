Microsoft'tan 'Ucuz Surface Book 2' Hamlesi!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Surface Book 2 gerçekten başarılı teknik özelliklere sahipti. Ancak fiyatı sebebiyle istediği satış rakamına ulaşamayan Microsoft, 13.5 inçlik Surface Book 2'nin fiyatında oynama yaptı. 256GB dahili hafızalı modelini 128GB'a düşüren Microsoft, fiyatı da 300 dolar aşağı çekti.

13.5 inçlik ve 15 inçlik iki ayrı versiyonu satışa çıkaran Microsoft, 15 inçlik bilgisayarında herhangi bir değişiklikte bulunmadı. Ancak 13.5 inçlik Surface Book 2'den beklentilerini alamayan ABDli şirket, hem bilgisayarın kapasitesinde hem de fiyatında oynamada bulundu. Dahili hafızada yarı yarıya düşüş yaşatan Microsoft, fiyat etiketini de 1500 dolardan 1200 dolara düşürmüş durumda.

Intel i5 işlemci, 8GB RAM gibi özelliklerini koruyan Surface Book 2, hafızasını farklı yollardan genişletebilme özelliğine sahip. Örneğin; Microsoft'un kullanıcılara sunduğu OneDrive bu seçeneklerden sadece bir tanesi. Yani 300 dolarlık düşüşün dahili hafızaya göre cezbedici olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ayrıca 15 inçlik Surface Book 2'yi daha fazla ülkeye ihraç eden Microsoft, bu yıl yeni modellerinden elde ettiği kazancı iki katına çıkarmak istiyor. Bu anlamda politikalarında oynamalarda bulunan Microsoft, 128GB'lık yeni modelini yakında kullanıcılara sunacak.

Bakalım şu ana kadar Surface Book 2'den istediklerini elde edemeyen Microsoft bundan sonra hedeflerine ulaşabilecek mi, zamanla göreceğiz.