Microsoft'tan Yeni Artırılmış Gerçeklik Oyunu: Minecraft Earth

Microsoft yeni arttırılmış gerçeklik oyununu duyurdu. Minecraft Earth , gerçek dünyada Minecraft yapıları inşa etmenize olanak sağlayan artırılmış gerçeklik oyunudur .

Minecraft Earth Nasıl Çalışıyor?

Minecraft Earth, Pokemon Go'daki Pokestops'un çalışma mantığına yakın bir oynanışa sahip ve Minecraft evrenini adeta artırılmış gerçekliğe taşıyor. Oyun içerisinde yeteneklerinizi kullanarak kendi dünyanızın etrafında yürüyebilir, çeşitli malzemeler toplayabilir ve ardından topladığınız malzemeleri kullanarak yeni yapılar oluşturabilirsiniz. Yeni yapılar oluştururken arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilir ve yapınızı herkesin görmesi için paylaşıma açabilirsiniz.

Minecraft Earth b u yaz Android ve iOS olmak üzere iki farklı platformda beta olarak kullanıma sunulacak ve oyun tamamen ücretsiz olacak. Microsoft'un oyun üzerinden nasıl para kazanacağı şimdilik bilinmiyor. Oyunu oynamanız için kayıt yaptırmanız gerekmekte. Oyuna kayıt olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Microsoft, ABD’deki 9 ila 11 yaş arasındaki tüm çocukların yarısının Minecraft oynadığını söylemişti. Minecraft Earth'ün Pokemon Go gibi tüm dünyada tutup tutmayacağı büyük merak konusu.

Sizler Pokemon Go'ya benzeyen Microsoft Earth hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun tüm dünyayı kasıp kavurur mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!