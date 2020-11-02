Microsoft Teams Yakında WhatsApp Messenger Özellikleri Alacak

Microsoft Teams başta olmak üzere yeni tip koronavirüsle birlikte çoğu video konferans uygulamasının kullanım oranı arttı. Türkiye'deki çoğu üniversitenin tercih ettiği görüntülü görüşme uygulaması şu an benzer uygulamalara göre çok daha fazla kullanılıyor. Uygulamanın kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen Microsoft ise video konferans uygulamasına WhatsApp Messenger uygulamasını kullananların aşina olacağı bir özelliği getiriyor.

Microsoft Teams'e WhatsApp'taki İki Yeni Özellik Geliyor

Microsoft Teams, dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan video konferans uygulaması olmasına rağmen bu zamana kadar temel mesajlaşma özellikleri sunmaya devam etti ancak büyük bir popülarite yakalamasıyla kullanıcılardan daha çok geri bildirim almaya başladığından şirket kullanıcı deneyimini geliştirecek bazı özellikler getirmenin iyi bir fikir olabileceğini düşünüyor.

Microsoft, video konferans uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, WhatsApp Messenger'dan aşina olduğumuz bas ve konuş özelliğinin masaüstü sürümü için geliştirilmeye başlandığını ve bu yılın sonlarına doğru kullanıcılarla buluşacağını doğruladı. Şirket, yaptığı açıklamada, "Bu özellik şu an geliştirilme aşamasında ve bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulması planlanıyor. Bir güncelleme olur olmaz paylaşacağız" ifadelerine yer verirken aynı zamanda bas ve konuş özelliğinin şimdilik nasıl kullanılabileceğini de gösterdi.

Şirket, video konferans uygulamasında kullanılabilen Control + Shift + M klavye kısayolunun mikrofonun sesini kapatıp açmak için kullanılabileceğini söyledi. Bu özelliği şu an kullanmak isteyenler, uygulamanın ses açıp kapatma kısayollarını kullanarak mikrofonu dilediği gibi kapatıp açabilir.

Açıklamaya göre Microsoft Teams'in alacağı ikinci özellik mesaj alıntılama olacak. Bu özellik de tıpkı bas ve konuş özelliği gibi WhatsApp Messenger'da mevcut olan bir özellikti. Microsoft tarafından aktarılan bilgilere kullanıcılar gelecek mesaj alıntılama seçeneği sayesinde başkalarının mesajını alıntılama imkanına sahip olacak. Mesaj alıntılamanın özellikle beşten fazla kullanıcının olduğu toplantılarda meydana gelmesi muhtemel karmaşanın önüne geçilmesini sağlaması bekleniyor.

Video konferans uygulamasının yeni özelliği daha önceden de belirtildiği üzere WhatsApp Messenger, Instagram DM ve Facebook Messenger'a benzer bir özellik olduğundan ötürü kullanım bakımından herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak. Mesaj alıntılama özelliğini kullanmak isteyenlerin mesaja sağ tıklaması ve alıntılama seçeneğine tıklaması yeterli olacak.