Microsoft ve Razer, Xbox için Bir Araya Geldi

Microsoft uzun yıllardır Xbox için klavye ve fare desteği konusunda çalışmalar yürütüyordu ancak en sonunda şirket Razer ile anlaşma sağlamayı başardı. Yani kısa süre sonra Xbox'ın, Blackwidow Chroma desteğiyle birlikte oynanabileceği dile getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Razer ve Microsoft arasındaki anlaşma sızdırılmış ve şirketin Xbox'a klavye mouse getirebilmek adına somut adımlar attığını görmüştük. Bugün ise her iki firma tarafından da bu durum doğrulandı. Yani Xbox üzerindeki birçok oyunda Razer klavye ve mouse desteği yer alacağı resmileşmiş oldu.

Xbox oyuncuları, Razer tafafından gelen klavye ve fare desteğinin eklenmesini memnuniyetle karşılayacaktır ancak online oyunlarda büyük bir sorun oluşabilir gibi gözüküyor. Çünkü kimi Xbox kullanıcıları gamepad kullanıyorken kimisi de klavye ve mouse kullanabilir. Bu durum da oyun içerisinde haksız rekabete yol açacaktır. Ancak Microsoft, geliştiricilerin Xbox One'da klavye veya farenin bulunup bulunmadığını algılamasına izin verecek ve böylelikle yalnızca benzer donanıma sahip oyuncular birbirleriyle eşleşecek.