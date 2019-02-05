Microsoft, Xbox Live Servisini Diğer Platformlara da Taşıyacak

2002 yılında orijinal Xbox konsolu ile faaliyete geçen Xbox Live, şu zamandaki en geniş çevrimiçi mağazalardan bir tanesi ve büyümeye hızla devam ediyor. Microsoft ise bu büyümeyi çok daha hızlandırma çabası içerisinde. Yazılım devi, Xbox Live servisini mobil cihazlar ve Switch konsoluna taşımayı planlıyor.

Microsoft cephesinin Cross-Platform tutkusu, bildiğiniz gibi uzun zaman önce bir sır olmaktan çıkmıştı. İlk olarak Windows 10 ve Xbox One arasında başlayan bu sistem, zaman içerisinde yavaş yavaş da olsa daha farklı platformlara sıçramaya başlamıştı. Halihazırda Minecraft, Fortnite ve PlayerUnknown's Battlegrounds gibi oyunlar için Android ve iOS tabanlı cihazlarda ve Switch konsolunda Xbox Live hesabınız ile giriş yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta geçtiğimiz Nisan ayında Microsoft temsilcisi tarafından da onaylanan bilgiye göre, Switch konsolunuz üzerinden Minecraft oyununun Xbox Live başarımlarının açılabileceğini de öğrenmiştik. Microsoft ile Nintendo arasındaki bağların ne derece sıkı olduğunun bir göstergesi olan bu özellik, yazılım devinin Xbox Live ile ilgili planları arasında olsa gerek.

Kısa bir süre önce ise Game Pass servisi kadar Xbox Live servisi için de ciddi planların yapıldığı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Game Pass servisinin PC platformuna da getirilmesi yönünde hummalı bir çalışma var. Bunun yanına artık Xbox Live servisini de koyabiliriz. GDC 2019, 18 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Windows Central sitesi tarafından konferansın zaman çizelgesi sayfasında fark edilen bir detaya göre Microsoft, GDC 2019 sırasında yeni çıkartacağı Cross-Platform XDK (Xbox Geliştirme Kiti) tanıtımını yapacak. Bu kit, Xbox Live servisinin iOS ve Android tabanlı cihazlar ve Switch konsoluna kadar uzanmasını sağlayacak. Bu sayede de oyuncular, başarım geçmişlerini, arkadaş listelerini, kulüplerini ve daha birçok şeyi bu sistemlere taşıyabilecekler. PlayFab oyun servisleri ile de birleştirilecek olan bu sistem, aynı zamanda oyun geliştiricilerinin iş yükünü de azaltacak ve geliştirmekte oldukları oyunlarına daha fazla odaklanmalarını sağlayacak.

Mobil cihazlar ana oyun platformu olarak daha da gelişme göstermeye başlarken, Microsoft cephesinin Android ve iOS platformlarına yönelik çalışmaları zaman geçtikçe daha önemli hale gelmeye devam ediyor. Bunu da yeni yazılım geliştirme kiti ve halihazırda bildiğimiz adıyla Project xCloud gibi eşzamanlı servislerle birleştirildiğinde, kendisine devasa yeni bir pazar oluşturacakmış gibi görünüyor.