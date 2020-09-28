Phil Spencer Açıklama Yaptı: Microsoft Yeni Xbox Konsolları Üretmeye Devam Edecek

Gelecekte yeni Xbox konsolları görmeye devam edeceğiz. Phil Spencer, yeni nesilin Microsoft için son tur olmadığını açıkça dile getirdi. İşte o açıklamalar!

Bildiğiniz gibi oyun sektöründe önemli bir dönüşüm söz konusu. Öyle ki artık tamamıyla dijital ve Bulut tabanlı sistemler artık yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyorlar. Xbox Cloud Gaming, Google Stadia derken, yakın bir zaman önce duyurulan Amazon Luna ile oyun oynama şeklimiz büyük ve önemli bir değişimin eşiğine geldi. Bu değişime ayak uyduracak olan konsol üreticilerinden Sony, PlayStation Now ile ilk adımı atmışken Microsoft da mevcut nesilde satışa sunduğu Xbox One S All-Digital Edition ile bir diğer adımı atmıştı. Adından da anlayabileceğiniz üzere disk sürüsünün olmadığı bu model, kutulu oyun tercih etmeyen oyuncular için ekonomik bir çözüm niteliği taşıyor.

Yeni nesil konsolların satışa sunulma tarihleri ise oldukça yakın ve hem Microsoft hem de Sony, yukarıda bahsettiğimiz tamamıyla dijital ve Bulut tabanlı sistemler ile bağlantılı olan dönüşüme ayak uydurabilmek adına disk sürücü ve disk sürücüsüz olmak üzere iki farklı model ile karşımıza çıkacaklar. Sony cephesindeki iki model arasındaki tek fark disk sürücüsü olacakken Microsoft cephesinde ise Xbox Series S, Xbox Series X modeline göre orta seviyeli bir sistem olacak.

Microsoft, Yeni Xbox Konsolları ile Karşımıza Çıkacak

Peki yeni nesilden sonra başka bir nesil daha görecek miyiz? Oyun sektörünün önde gelen şirketleri bu konudaki beklentilerini ve tahminlerini açıkça belirtmişlerdi. Microsoft ise Xbox Series S / X sonrasında yola devam etmeye kararlı olduğunu gösterdi.

Yahoo! Finans tarafından gerçekleştirilen bir röportaj sırasında bu konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Xbox patronu Phil Spencer, “Gelecekteki donanım açısından, ileride daha fazla konsol donanımı göreceğimizi düşünüyorum.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Aynı videoda, müzikte olduğu gibi eşzamanlı akış (streaming), cihaz yenileşmesinin önünü kesmiyor. Bunu görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum ve yaptığımız planlama da kesinlikle bunun için.”

Bu ay içerisinde faaliyete geçmiş olan Project xCloud, bildiğiniz gibi Xbox Game Pass Ultimate içeriğinde oyunculara sunuluyor. Bu sayede, oyununuzu kablosuz bağlantı ve mobil ağ üzerinden istediğiniz anda ve istediğiniz yerde oynayabiliyorsunuz. Bu sistem şu anlık ne yazık ki ülkemizde bulunmuyor.