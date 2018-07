Ödeme sistemi yüzünden oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Middle-Earth: Shadow of War'un demosu yayınlandı. Hemen indirin!

Monolith Productions'ın geliştirdiği ve Warner Bros'un dağıtıcılığını üstlendiği Middle-Earth: Shadow of War'ın demosu bugün itibarıyla tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuldu. Özellikle Orta Dünya'yı seviyorsanız; Middle-Earth: Shadow of War'u kesinlikle denemenizi öneriyorum.

Serinin ilk yapımı Middle-Earth: Shadow of Mordor, 30 Eylül 2014'de çıkış yapmıştı. Kendi tarzıyla oyuncular tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Serinin ilk yapımı adeta ödüle doymuştu. Daha sonrasında çıkış yapan devam oyunu Middle-Earth: Shadow of War yine ilgiyle karşılandı. Ancak, oyundaki ödeme sistemi oyuncuları çok rahatsız etti. Bu konuyla ilgili olarak çok fazla şikayet olan geliştirici firma Monolith Productions, bu sistemi geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Yeni oyuncular edinmek isteyen firma oyunun demosunu Steam üzerinden yayınladı. Her ne kadar ödeme sistemi geri çekilse de serinin hayranları hala çok kızgın.

Serinin prestiji yerle bir olsa da Middle-Earth: Shadow of War hala güzel bir oyun. Oyunun demosunu deneyerek kısa süreliğine de olsa hoş bir deneyim edinebilirsiniz. Oyunun demosuna aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan Steam sayfasının sağ tarafında yer alan "Demoyu İndir" butonuna tıklamanız yeterli.