Migros, Müşterilerini WhatsApp'tan Tanıyacak ve Sorulara Hızlıca Cevap Verecek

Migros, müşterilerine daha hızlı ve kolay hizmet sunmak için kullandığı WhatsApp hattına yenilikler getirdi.

Migros'un WhatsApp Hattı Yenilendi!

Dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Migros, perakende alanında ilk olan bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine daha da hızlı hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Migros, getirdiği yeniliklerle WhatsApp hattını daha çok tercih edilen bir iletişim yolu haline getirdi.

Kullanıcılar 0530 300 1 300 numaralı WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğinde sistem Money Kart sahibini tanıyor ve sorularını otomatik olarak cevaplandırıyor.

Geliştirilen otomatize sistemler sayesinde müşterilere kolayca birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor. Hat sayesinde Money Kart’taki güncel puanlar, Money kazanç ve kullanım detayları sorgulanabiliyor, Tam Bana Göre kampanyaları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor.

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin de kullanabileceği WhatsApp hattından müşterinin konum bilgisi paylaşması durumunda en yakın 3 mağazanın konumu otomatik olarak gönderiliyor.

Migros'un yenilenen WhatsApp hattını kullanmak için 0530 300 1 300 numaralı telefona mesaj gönderebilirsiniz. Sizler Migros'un yenilenen WhatsApp hattı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!