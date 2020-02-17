Mili Gözetim Radarı (MGR) Çok Yakında Hizmete Başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Gözetim Radarı’nın (MGR) inşaatının bittiğini test aşamasından sonra hizmete başlayacağını duyurdu. Türkiye’nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Milli imkanlarla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR), göreve hazır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre MGR’nin Gaziantep Havalimanı’nda kule ve radar inşaatı bitti. Test aşaması da tamamlandıktan sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ’ye teslim edilecek, ardından hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği yerli ve milli radar sistemi MGR, tam yedekleme özelliğine sahip ana gözetleme radarı PSR ve ikinci gözlem radarı SSR’den oluşuyor. S bantta çalışan PSR radarı, 112KM menzil ve 8.5KM azimut kapsama alanıa sahip. SSR radarı MODE-S desteği ile uçağın tescil işareti, yeri, irtifası ve hızı gibi bilgilerin iletilmesini sağlıyor. MGR, ayrıca hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip.