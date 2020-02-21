Milli Elektrikli Tren İçin Beklenen Tarih Açıklandı

Bir süredir geliştirilme faaliyetleri sürdürülen Milli Elektrikli Tren projesi için beklene ntarih sonunda açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklama ile trenin ilk testlerinin 29 Mayıs itibarıyla başlayacağını dile getirdi.

Milli Elektrikli Tren projesi için daha önce yapılan açıklamada kullanılan açıklama şu yöndeydi: "TÜVASAŞ, ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti tasarım çalışmalarına devam etmekte olup, Milli Tren'i yerli imkanlarla imal etmeye hazırlanıyor. TÜVASAŞ'ta üretilen Milli Tren alüminyum gövdeli olarak tasarlanmakta olup bu özellikte bir ilk olmayı hedeflemektedir. Yüksek konfor özellikleri taşıyan 160 km/s hıza sahip 5 araçlı set, şehirler arası seyahate uygun olarak tasarlanmaktadır. Ayrıca, Milli Tren, engelli yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. 2023 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi hedeflenen Milli Elektrikli Tren Seti, TSI standartlarında tasarlanmaktadır ve hızı 160 km/s' den 200 km/s' e çıkarılmıştır."

Merakla beklenen projelerden bir tanesi olan elektrikli tren projesi kapsamında, trenin kullanılacağı tarih dört gözle bekleniyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." dedi.

Milli Elektrikli Tren Teknik Özellikler