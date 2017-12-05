Milli İmkanlarla Geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti Tanıtıldı

Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) silah sisteminin tanıtım töreni, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker, toplantıda yaptığı konuşmada, tedarik makamı olarak böyle bir projenin tanıtım toplantısına katılmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Bizim yıllarca tedarik etmeye çalıştığımız, almaya çalıştığımız, defalarca görüşmeler yaptığımız, yurt dışından bazen alabildiğimiz, bazen çok daha ileri tarihlere süreler verilen bir konunun, kendi ülkemizde çözülmüş olması gurur verici" dedi.

Söz konusu projenin, enstitü, Ar-Ge ve sanayiyi bir araya getirdiğine işaret eden Şeker, tasarımdan üretime geçerken genelde zorlanıldığını ancak bu proje ile birlikte bu zorluğun üstesinden geldiklerini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin de güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen KGK'nın seri üretimine başlandığını belirterek, bugün projenin envantere girişini ve seri üretime geçişini kutladıklarını ifade etti.

Milli imkanlarla geliştirilen silah sisteminin, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma ve savunma sanayisinin millileşme çalışmalarının önemli bir örneğini oluşturduğunu vurgulayan Ergin, envantere giriş için deneme atışları yapıldığını ve düşük miktarda ön üretimle testler gerçekleştirildiğini anlattı.

Ergin, özellikle askeri teknolojilerde, yerli ürün ortaya çıkarmanın önemine değinerek, “Türkiye’de pek çok ürünü TÜBİTAK eliyle teknoloji geliştirme seviyesine getirdik ama maalesef piyasada ticari değere dönüştürme, uluslararası şöhrete sahip olma anlamında aynı başarıyı elde ettiğimizi söyleyemem" dedi.

Geçmiş tecrübelerden hareketle aynı hataları tekrarlamamak için çalıştıklarını ifade eden Ergin, bundan sonraki hedeflerin çok daha büyük olduğunu söyledi. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin Türkiye’nin gerçek gücünün dünyada takdir edileceği bir proje olacağını belirten Ergin, " Bu mühimmatın nerelerde başarıyla kullanıldığını gelecek günlerde göreceğiz. İnşallah, memleket savunmamız için, ihracatımız için hayırlara vesile olacak" dedi.

KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlarla kendi altyapılarında gerçekleştirdi.