Milli Muharip Uçak İçin Tarih Verildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Türkiye'nin yerli savaş uçağı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması beklenen Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Can, uçağın hedeflenen ilk uçuş tarihini açıkladı.

Milli Muharip Uçak, geçtiğimiz aylarda Fransa’da gerçekleşen Paris Air Show’da tanıtılmış ve birebir modeli ilk defa Türkiye’de 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergilenmişti.

Önümüzdeki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde F-16 savaş uçaklarının yerine kullanılması planlanan Milli Muharip Uçak hakkında yeni açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Can, uçağın ilk uçuşunu 2026-2027 yılları arasında yapmayı hedeflediklerini söyledi.

2026’nın sonunda ya da 2027’nin başında Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu yapmak istediklerini belirten Can, şu ifadeleri kullandı:

"Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."