Milli Savaş Uçağı, Paris Airshow’da Görücüye Çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı’nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Milli Muharip Uçağını ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" dedi.

Milli Muharip Uçak, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yüksek teknolojili sistemlerle donatıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ve ASELSAN arasında Milli Muharip Uçak Projesi için ön mutabakat, Nisan 2018’de imzalanmıştı. Bir yılı aşkın bir çalışmanın ardından dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan Milli Muharip Uçağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Here is Turkish Aerospace Industries’ TF-X mock-up.



TAI’s president notes that it is one of the makers of the F-35’s center fuselage, which gives it the industrial strength to build this fighter.



This music is amazing lol. pic.twitter.com/0ZM7HMdF1U