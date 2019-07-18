Milli SİHA Bayraktar TB2, Havada Kalma Rekoru Kırdı

Milli ve özgün tasarımla üretilen Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı TB2 SİHA, 27 saat 3 dakika boyunca havada kalarak, yeni bir rekora imza attı.

Anadolu Ajansı 'nın (AA) haberine göre, sahip olduğu 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu geliştiren TB2 SİHA, Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda zorlu hava koşullarına rağmen tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgar ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen başarıyla uçan insansız hava aracı, tarihi uçuşu sırasında 4 bin kilometre yol katetti.

110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bırakan TB2 SİHA, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmişti. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, kendi sınıfının en donanımlı insansız hava araçlarından bir tanesi konumunda.

2015 yılında silahlandırılan insansız hava aracı, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlerde etkin bir şekilde kullanılıyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyan SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip.

Yüzde 93 yerlilik oranına sahip olan TB2 SİHA, yakın zaman önce Ukrayna ve Katar'a ihraç edilmişti.