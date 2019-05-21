Milyonlarca Instagram Influencer'ının İletişim Bilgileri Sızdırıldı

Facebook’taki gizlilik ve güvenlik skandalları Instagram'a da sıçradı. Milyonlarca Instagram influencer'ının iletişim bilgilerini içeren büyük bir veritabanının internette herkese açık bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Amazon Web Services’ta tutulan veritabanında, Instagram influencer’larının, ünlülerin ve marka hesaplarının telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi pek çok gizli iletişim bilgileri yer alıyor.

İnternetteki her kullanıcının şifresiz olarak erişebildiği veritabanında 49 milyondan fazla kayıt bulunuyor.

Her kayıt, Instagram influencer’larının herkese açık verilerinden toplanan bilgileri içeriyor. Influencer’ların profil resimleri, takipçi sayıları, ülke ve şehir konumları gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlarda, Instagram hesabını kullanan kişinin e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgiler de bulunuyor.

TechCrunch ’un haberine göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen tarafından keşfedilen veritabanı, Mumbai merkezli bir sosyal medya pazarlama şirketi olan Chtrbox’a ait. TechCrunch ’un temasa geçmesinin ardından veritabanını kaldıran şirket, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bir Instagram sözcüsü internet sitesi Engadget 'a verdiği demeçte, “E-posta ve telefon numaraları da dahil olmak üzere söz konusu veritabanının Instagram'dan mı yoksa başka kaynaklardan mı beslendiğini belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu verilerin nereden geldiğini ve nasıl kamuya açık hale geldiğini anlamak için Chtrbox ile iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz nisan ayında Amazon’un bulut sunucularında bulunan 540 milyondan fazla Facebook verisinin kamuya açık bir şekilde görüldüğü ortaya çıkmıştı. Toplam 146GB boyutunda olan veri, kullanıcıların isimleri, yorumları, beğenileri, ilgi alanları ve fotoğrafları dahil olmak üzere çok kapsamlı bilgiler içeriyordu.