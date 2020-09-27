2020'nin İlk 6 Ayında Milyonlarca TikTok Videosu Silindi

Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına kıyasla çok daha yeni bir sosyal medya uygulaması olan TikTok son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkelerle arasındaki sorundan ötürü sık sık gündeme gelen TikTok'ta 2020'nin ilk 6 ayında milyonlarca video silindi. Peki, sosyal medya platformundan silinen milyonlarca TikTok videosu hangi gerekçe ile silindi? Sosyal medya platformundan kaldırılan videolar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca TikTok Videosu Neden Kaldırıldı?

Son günlerde sürekli olarak gündemde olan sosyal medya platformlarından TikTok, sosyal medya platformunda büyük bir temizlik gerçekleştiriyor. TikTok tarafından yapılan açıklamada, bu yıl içerisinde kaldırılan videoların sosyal medya platformuna yüklenen videoların yüzde birinden daha azını oluşturduğuna yer verildi. TikTok'un bu açıklaması, sosyal medya kullanıcılarının her gün TikTok'a ne kadar fazla video yüklediğinin gözler önüne seriyor.

TikTok'un silinen videolar ile ilgili açıklamasına göre silinen videoların yüzde 22,3'ü küçük yaştaki kullanıcılar tarafından da kullanılan sosyal medya platformunda kesinlikle bulundurulmaması gereken müstehcen videolardı. Silinen videoların yüzde 1,2'si ise sahte bilgiler içermesi nedeniyle sosyal medya platformundan kaldırıldı. Kullanıcıların kısa videolar oluşturup yüklemesine izin veren platformda silinen videoların yüzde 19,6'sı ise kendinize zarar verme gibi tehlikeli eylemler içeren videolardı.

TikTok tarafından konu ile ilgili paylaşılan bilgilerin arasında kaldırılan videoların en çok hangi ülkede paylaşıldığına da yer verildi. Hindistan listenin başında yer alırken ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri ve üçüncü sırada ise Pakistan yer aldı. TikTok, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, silinen videoların yüzde 96,4'ünün kullanıcılar tarafından rapor edlimeden önce silindiğini de ifade etti.