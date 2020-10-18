Bir Mod Geliştiricisi, Doom'u Minecraft'a Getirdi!

Bir mod geliştiricisi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyunu Minecraft'a Doom'u getirerek iki video oyununu da yıllarca büyük bir zevkle oynamış olan insanları heyecanlandırdı. İki büyük video oyununu birbirine bağlamayı başaran mod geliştiricisi, iki oyunun hayranlarını da bir çatı altında birleştirdi. İşte oyun modu geliştiricisi tarafından geliştirilen moda dair tüm ayrıntılar!

Minecraft'ta Doom Çalıştırmak Mümkün Oldu

Bir oyun modu geliştiricisi, doksanlı yılların sevilen oyunlarından Doom'u Minecraft'a getirdi. İki video oyununu bir çatı altında toplamayı mümkün hale getirerek oyun modunu görenleri şaşkına çeviren oyun modu geliştiricisi, doksanlı yılların popüler oyunu ile Mojang tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen oyunu bir oyunun içinde birleştirerek her iki oyunun da sevenlerinin beğenisini kazandı

YouTube üzerinden yayımlanan video, Doom ve Minecraft oyuncuları tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. 51 binden fazla görüntüleme ve binin üzerinde beğeni alan oyun modunun tanıtım videosuna yüzü aşkın yorum yapıldı.

Doksanların en çok oynanan video oyunu son zamanlarda çılgın bir oyuncu tarafından buzdolabında ve patateslerle üretilen elektrik sayesinde oynanması ile gündeme gelmişti. Oyunun çalıştırıldığı araçların sınırının olmadığını kanıtlayan nitelikte bir haber de haber ise video oyununun hamilelik testinde oynanabilmesi olmuştu. Doksanların en çok beğenilen video oyunu daha öncesinde de Fall Guys oyunu ile birleşiminin sonucunda meydana gelen "Doom Guys" oyunu ile gündeme gelmişti.

Treyzania isimli YouTube kanalında yayımlanan tanıtım videosundaki oyun modunun çalıştırılması için öncelikle özel olarak kodlanmış bir video dosyasına sahip olmak gerekiyor. Özel kodlamaya sahip videonun oyunda görüntülenebilmesi için koyunlarının yün rengine başvuruluyor. İç içe dizilen koyunların yün renginin değiştirilmesi ile oyuna aktarılan görüntülerle birlikte oyunda doksanların sevilen oyununu görmek ve duymak mümkün hale geliyor.

YouTube kanalında daha önce yayımlanan "Bad Apple" videosu da aynı oyun modu kullanılarak hazırlanmıştı. Oyun modunun geliştiricisi Treyzania, oyun modunu GitLab üzerinde tutuyor. Oyun modunun indirme sayfası üzerinden sadece tek bir tıklama ile oyun modunu indirebilir ve siz de doksanlı yılların vazgeçilmez oyununu çalıştırabilirsiniz.