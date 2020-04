Minecraft Dungeons Çıkış Tarihi Duyuruldu

Microsoft ve Mohang, E3 2019’da Minecraft Dungeons oyununu tanıtmıştı. Diablo gibi türünün en iyilerinden ilham alan, aynı zamanda bilindik Minecraft estetiğini koruyan bir zindan keşif oyunu beta sürecinden çıktı. Minecraft Dungeons çok yakında oynanabilir olacak.

Microsoft ve Mohang, Minecraft Dungeons oyununu 2020 bahar ayında çıkarmayı hedefliyordu ancak koronavirüs salgını bu planı etkiledi. İyi haber şu ki, Minecraft Dungeons’ın 26 Mayıs 2020 tarihinde çıkış yapacağı bizzat oyunun yapımcıları tarafından duyuruldu. Oyun, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows ve Xbox One platformuna çıkış yapacak. Microsoft’un tüm ilk parti oyunlarında olduğu gibi, konsol ve PC’de Xbox Game Pass aracılığıyla da indirilebilir olacak, dolayısıyla bu hizmete abone olanlar ilk gün indirip oynayabilecek.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



