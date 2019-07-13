'Minecraft Earth'ün Kapalı Betası Duyuruldu

İki ay önce duyurulan, Microsoft’un Pokemon Go benzeri oyunu Minecraft Earth bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Oyun hazır olana kadar geliştiriciler, oyuncuların, bu ayın sonunda başlayacak olan kapalı beta için kayıt yaptırabileceğini duyurdu.

Oyunun kapalı betası önümüzdeki iki hafta içinde iOS için başlatılacak, Android için ise daha sonraki bir tarihte erişime açılacak. Elbette bu bir kapalı beta olduğu için, oyun resmi olarak piyasaya sürülmeden önce Microsoft’un sunucularının (server’larının) kalibre edilmesini sağlayacak sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek.

Kapalı betaya katılmak üzere seçilenler, kayıtları sırasında belirttikleri Microsoft Hesabı veya Xbox Live hesabıyla ilişkili e-posta adreslerine gönderilen bir davet e-postası görecekler.

Ancak Minecraft Earth'ü kapalı betanın başından sonuna kadar oynayabilmek için, beta testine katılanların mutlaka karşılaması gereken bir şart daha var. Microsoft’a göre, kapalı beta için seçilenlerin oyunu en az 7 günde bir kez oynamaları gerekiyor. Aksi halde kapalı beta hakları bu kullanıcılardan alınarak başkalarına verilecek.

Eğer henüz beta için kayıt yaptırmadıysanız, Minecraft Earth’ün resmi internet sitesi üzerinden hala kayıt olabilirsiniz. Kapalı betaya kayıt yaptıran kullanıcılar, oyunu ilk oynayanlardan birisi olma ayrıcalığının yanı sıra, Microsoft tarafından kendilerine sunulacak olan ücretsiz Minecraft Earth ve Minecraft Bedrock skinlelerine de sahip olabilecek.