Minecraft'ın Grafik Güncellemesi 2018'e Ertelendi

Microsoft Haziran ayında Minecraft için büyük bir grafik güncellemesi yayınlayacağını açıklamıştı. Güncellemenin bu yılın sonbahar döneminde geleceğini belirten Microsoft, grafik güncellemesini ertelemek zorunda kaldı. Güncellemenin 2018 yılına ertelendiğini belirten şirket, net bir tarih vermedi.

Xbox One X ve PS4 Pro'ya 4K destek geldiğinden dolayı oyuna grafik güncellemesi getirmek isteyen Microsoft ve Mojang, 2017'nin sonbahar döneminde Super Duper Grafic Update isimli güncellemeyi paylaşacaklarını ifade etmişlerdi. Ayrıca platformlar arasında Minecraft oynamayı sağlayacak bir güncelleme de yayınlanacaktı. Ancak şirket tarafından gelen açıklamayla beraber maalesef bu iki güncelleme 2018'in belirsiz bir tarihine ertelendi. "Super Duper Graphics paketiyle oyunu güncellemek istiyoruz. Başlangıçta bu yıl piyasaya çıkarabileceğimizi düşünüyorduk ancak hala yapılacak çok iş var ve yeni güncellemeleri 2017'de yayınlamaya hazır değiliz. Önümüzdeki yıl Super Duper'i piyasaya süreceğiz. Güncellemeleri Minecraft.net üzerinden takip edebilirsiniz. " açıklamasını yapan Mojang, henüz çalışmaların bitmediğini bildiriyor.