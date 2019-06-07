Mini Cooper, Uçağı Çekmeyi Başardı

BMW'nin bünyesinde bulunan Mini Cooper'ın yeni elektrikli modeli 136 ton ağırlığındaki Boeing 777F kargo uçağını çekti.

Mini Cooper Güç Gösterisi Yaptı

Frankfurt havalimanında gerçekleşen etkinlikte Mini'nin elektrikli Cooper modeli, uçağı çekmeyi başardı. Birçok şirket geliştirdiği araba modellerinin çekiş gücü hakkında kullanıcılara bilgi vermek istemekte. Genellikle SUV tipi araçlarla yapılan bu testlerde ezber bozuldu. Teste Mini Cooper'da dahil oldu. Mini'nin yeni modelinde BMW i3'ün altyapısı yer almakta.

Açıklamalarda i3'de bulunan 42kWh'lık bataryanın aksine, Mini Cooper'da 33.8kWh'lık bir ünitenin bulunduğu söylendi. 180 kilometre menzile sahip olan yeni modelin yüksekliğinin bataryalara yer açmak için içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre artırıldığı bilgisi paylaşıldı. Otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayan 'E' logosu karoserin çeşitli kısımlarında kullanılırken, bu versiyona özel sarı renkli şeritlerde otomobili ürün gamındaki diğer versiyonlardan ayırmakta. Hemen aşağıda bulunan videodan Mini Cooper'ın uçağı çekme anlarını izleyebilirsiniz.

Sizler Mini Cooper'ın uçağı çekmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Mini gelecekte nasıl bir araba üretir? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!