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MIT, Çevreye Duyarlı 3D Basılabilir Hidrojel Geliştirdi

MIT, Çevreye Duyarlı 3D Basılabilir Hidrojel Geliştirdi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) araştırmacılar, uyaranları algılayıp tepki verebilen bir 3D basılabilir hidrojel geliştirdi.

MIT tarafından geliştirilen hidrojele kimyasallarla etkileşime girdiği zaman genetik olarak proglamlanabilen bakteriler yükleniyor ve böylelikle hidrojel canlı sensör olarak kullanılabiliyor.

Ekip, çevreye duyarlı mürekkebin yetenekleri göstermek için, "canlı dövme" tekniğini uyguladı. Dövme, farklı bir kimyasal veya moleküler bileşime duyarlı bakterileri barındıran bir ağaç deseninde basıldı. Ağacın her dalı, farklı kimyasallarla etkileşime girdiğinde, bakteriler yanıt olarak renk değiştirdi.

MIT, 3D Basılabilir Hidrojel Geliştirdi

Araştırma ekibinden Hyunwoo Yuk yaptığı açıklamada, "Üzerinde çalıştığımız teknoloji bugünden ziyade geleceğe yönelik bir çalışma ancak giyilebilir canlı bilgisayar platformlarını yazdırabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür teknolojiler gelecekte, bağırsak mikrobiyota etkileyebilen inflamatuar biyolojik belirteçleri veya insan vücudundaki hareketleri izlemek üzere canlı sensörler olarak kullanılabilir. Bu son teknoloji ürünler, bir dikiş makinesi nasıl bir kumaşın üzerine nakış yapıyorsa 30 dakikalık bir işlem sonunda biyolojik mürekkeplerle insan bedeninin parçalarını yapabilecekler.

Uzmanlar biyo yazıcıların gelecek 10 ila 20 yıl içerisinde nakledilebilir organlar üretilebileceğine inanıyor. Bu durum da etik bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Birçok kişi biyoyazıcının Tanrı'yı oynamak gibi olduğunu düşünüyor. 

Araştırmayla ilgili makele Advenced Materials'de yayınladı.

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