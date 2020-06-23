Canlı Yayın Platformu Mixer Kapanıyor! Yayıncılar Twitch'e Dönebilecekler

Microsoft, popüler yayın platformu Mixer kapanıyor haberini resmi olarak duyurdu. Xbox sahipleri artık canlı yayınlarını Facebook Gaming üzerinden gerçekleştirecekler.

Mixer ilk olarak 2016 yılının Ocak ayında Beam adıyla faaliyete geçmişti. Aynı yılın Ağustos ayında Microsoft tarafından satın alınan servisin ekibi de Xbox bölümüne entegre edilmişti. 2017 yılının Mayıs ayında da Amerika menşeli yazılım devi, servisinin adının Mixer olarak yeniden isimlendirildiğini duyurmuştu.

Mixer Kapanıyor! Yayıncılar Facebook'a Yönlendirilecek

Xbox Patronu Phil Spencer tarafından The Verge sitesine yapılan açıklamada, kararın Xbox platformunun geleceğiyle ilgili olarak alındığını söyledi. "xCloud'u ve iki milyar oyuncu için oyun açma fırsatını düşündüğümüzde, servislerimizin daha geniş kitlelere ulaşması için kritik öneme sahip olduğu sonucuna ulaşıyoruz ve Facebook bize bu fırsatı tam olarak sunuyor."

Buradan anlayacağımız üzere Microsoft, son dönemde popülaritesini iyiden iyiye arttırmış olan Facebook Gaming ile anlaşmaya varacak. Bunun sonrasında ise xCloud entegrasyonu oluşturularak ve izlediğiniz canlı yayınlar üzerinden oyunlarınızı başlatma imkanı sunulacak. Bildiğiniz gibi bu özellik çıkışından önce Stadia için tanıtılmıştı. Ne var ki henüz hayata geçirilebilmiş değil.

Bildiğiniz gibi Mixer için Microsoft önemli yayıncılar ile anlaşmaya varmışlardı. Bu platformun 22 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kapanacak olması sonrasında, haliyle yayıncılar da Facebook Gaming ile yollarına devam etme konusunda özgür kalacaklar. Bu yayıncılardan Ninja, "Topluluğumu ve birlikte Mixer üzerindeki oluşumumuzu seviyorum. Alınacak bazı kararlarım var ve alırken hepinizi göz önünde bulunduracağım." yorumunda bulunurken, Gothalion ise Microsoft ile kalacağını ve Facebook Gaming ile yoluna devam edeceğini duyurdu.