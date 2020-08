Modern Warfare ve Warzone için Season 5 Reloaded Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için Season 5 Reloaded oyuncular için pek çok heyecan verici detayı beraberinde getirecek. İşte Season 5 Reloaded hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Modern Warfare ve Warzone için Season 5 Reloaded Detayları Neler?

Activision ve Infinity Ward tarafından açıklanan detaylara göre Season 5 Reloaded, 26 Ağustos 2020 Çarşamba TSİ 09:00 sıralarında başlayacak. Call of Duty: Warzone oyununa dahil edilecek olan yeni King Slayer modu, büyük çaplı bir TDM olacak. Haritayı çeviren çember, harita üstünde hareket edecek ve en üst sıralarda yer alan takımların en fazla puan kazanan oyuncuları tac-map'lerin kralları olarak işaretlenecekler. Bu oyuncuları öldürmeniz, size ek puanlar ve bedava Killstreak kazandıracak.

King Slayer dışındaki bir diğer mod ise Ground War Reinforce olacak. Bu varyasyonda, harita üzerinde üç bayrak bulunacak. Siz veya takım arkadaşınız ölürse, yeniden doğmak yerine Spectator moduna gireceksiniz. Yeniden doğmak için ise yeni bir bayrağın ele geçirilmesi gerekecek. Bayrakların tamamını ele geçiren veya tur üstünlüğü olan ekip, zafere ulaşmış olacak.

Season 5 Reloaded ile oyuna katılacak olan operatör, Morte olacak. Ayrıca oyun içi meydan okumaları tamamlayarak veya Mainframe paketini alarak elde edeceğiniz planları ile FiNN LMG isimli silaha sahip olabileceksiniz. Yeni Gunfight haritası Verdansk Stadium olacakken, bu harita üzerinde Gunfight turnuvaları da düzenlenecek. Kazanmanız durumunda ise yüksek seviyeli kozmetik eşyalar ve deneyim puanları ile ödüllendirileceksiniz.

Son olarak 28 Ağustos 2020 Cuma günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan Games of Summer turnuvasında, dünya genelindeki bütün oyuncuların katılımda bulunabilecekleri sınavlar olacak. Toplamda beş farklı sınav sizi bekliyor ve her biri, sergilediğiniz performansa göre Bronz, Gümüş veya Altın madalya kazandıracak. Oyuncular, hesaplarına bağlı olarak temsil edecekleri ülkeleri ile diğer oyunculara karşı rekabete girebilecekler ve en fazla madalyayı toplayanlar araç görünümleri ve kornaları, deneyim puanı jetonları, kartvizitler, Legendary silah planları ve çok daha fazlasını elde edebilecekler. Bütün sınavlarda altın madalya kazanan oyuncular ise Legendary taarruz tüfeği Juliet için plan ile ödüllendirilecek. Ayrıca her bir katılımcıya, Games of Summer Cup silah süsü hediye edilecek. İstediğiniz kadar kez katılımda bulunabileceğiniz ve Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarını kapsayacak olan sınavların detayları için aşağıya bakabilirsiniz.