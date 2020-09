Modern Warfare ve Warzone Altıncı Sezon Bugün İtibarıyla Başladı

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için sezonluk yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru sonrasında, Modern Warfare ve Warzone altıncı sezon içerikleri bugün itibarıyla yayınlanmaya başladı. İşte o içerikler!

Altıncı sezonu başlatan 1.27 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme PlayStation 4 platformunda 19.3 GB, Xbox One platformunda 22.66 GB, PC platformunda ise sadece Call of Duty: Modern Warfare sahipleri için 57 GB ve Call of Duty: Warzone sahipleri için de 25.5 GB boş alana ihtiyaç duyacak. Ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için çok oyunculu ve Special Ops modlarını oynayabilmeleri için Compatibility Pack ve Survival Pack içeriklerini indirmeleri gerekecek.

Modern Warfare ve Warzone Altıncı Sezon İçerikleri Yayınlandı

Bugün yayınlanan 1.27 güncellemesi ile Call of Duty: Warzone oyununa metro sistemi ekleniyor. Bu sayede, Verdanks haritası üzerinde hızlı seyahat edebilmek mümkün olacak. Bunun dışında sınırlı bir süreliğine aktif olacak Battle Royale varyasyonu olan Armored Royale modu da oyuncular ile buluşuyor. Her bir mangaya zırhlı kargo kamyonunun verileceği modda, kamyon yok olmadığı sürece yeniden doğabilmeniz mümkün olacak ama yok olduğu durumunda yeniden doğamayacaksınız. Her zaman olduğu gibi ayakta kalan son manga galip gelmiş sayılacak.

Yeni güncelleme ile Verdansk haritasına altı Common, on Uncommon, on üç Rare, on sekiz Epic ve yirmi dört Legendary olmak üzere yeni silahlar da ekleniyor. Önceden olduğu gibi haritayı dolaşıp, bu silahları bulmanız gerekecek.

Call of Duty: Modern Warfare tarafında ise Gunfight için Station, çok oyunculu mod için altıya altı Broadcast ve altıya altı ve ona on Mialstor Tank Factory ve Ground War modu için Verdansk Riverside haritaları, yeni Killstreak Confirmed modu ve dokuz yeni Trial ekleniyor. Bunların yanı sıra, sezonun geri kalanında yakın dövüş silahı Butterfly Knife, ikinci haftasında Hard Point: Hills and Kills, üçüncü haftasında Gun Game TDM ve HQ: Firefight ve dördüncü hafta itibarıyla Gunfight Tournament ve TDM Snipers Only modları beğeninize sunulacaklar.

Altıncı Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone sezonu, elbette beraberinde yeni bir Battle Pass ile geliyor. Bu yeni sistemde, on beşinci aşamada açabileceğiniz keskin nişancı tüfeği SP-R208 ve otuz birinci aşamada açabileceğiniz taarruz tüfeği AS-VAL bulunuyor. Battle Pass satın almanız durumunda ise yüz aşamanın tamamını açarak 1300 COD puanı, Farah ve Nikolai operatörlerini, çifte XP ve Weapon XP jetonları, silah süsleri, saatler, çıkartmalar, amblemler, kartvizitler, operatör ve araç görünümleri, ek silah planları ve Vampire Bat bitiriş hareketi elde edebileceksiniz.

Son olarak, çıkışı itibarıyla PlayStation 4 platformuna özel kalan Special Ops Survival Mode da 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcılarının da beğenisine sunulacağını hatırlatalım. Bu mod, adından da anladığınız üzere hayatta kalma modu. Yabancısı olmadığımız bu mod piyasadaki bazı oyunlarda da karşımıza çıkmıştı. Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki işleyişi de çok farklı değil. Kooperatif olarak arkadaşlarınızla birlikte üç çok-oyunculu haritadan bir tanesinde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Üstünüze dalga dalga akacak olan düşmanlar, bir sonraki dalgada daha azimli olacakları için zorluk da giderek artacak ve haliyle farklı stratejiler uygulamanız gerekecek.