Modern Warfare ve Warzone Dördüncü Sezon Tarihi Duyuruldu

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyuncuları için dördüncü sezon tarihini müjdelediler. Yeni sezon bir aksilik yaşanmaz ise 3 Haziran 2020 Çarşamba günü PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında başlayacak.

Call of Duty: Modern Warfare oyununun geçtiğimiz Ekim ayındaki çıkışından sonra Activision ve Infinity Ward, gecikmeli olarak Battle Pass sistemi devreye sokulmuştu. Bu sistem kapsamında, sezonluk yeni içerikleri oyuncuların beğenisine sunuluyor. Mart ayı itibarıyla bu sisteme Call of Duty: Warzone da dahil edilmişti. Haliyle yeni içerikler artık hem Call of Duty: Modern Warfare hem de Call of Duty: Warzone için yayınlanıyor.

Halihazırda üçüncü sezon aktif durumdayken dördüncü sezonun ne zaman geleceği merak ediliyordu. Yakın bir zaman önce yayınlanan yeni fragmanla, beklenen duyuru da yapıldı. Az bir zaman daha beklememiz gerekecek. Önümüzdeki Çarşamba günü, büyük gün olacak.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un Dördüncü Sezon Detayları

Haberimizin sonunda izleyebileceğiniz yeni fragmana bakacak olursak, yeni sezon ile Captain Price ve Kyle Garrick yeni operatörler olacak iken yeni silahlar da Vector ve Galil olarak görünüyorlar. Ayrıca Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunundan aşina olduğumuz Scrapyard da sıradaki yeni olacak gibi.

Son olarak, fragmanda ayrıca hikayenin de bir özet geçilmiş. Ana senaryoda peşine düştüğümüz kimyasal silahlar yaban ellere düşmüşken baş düşmanımız Mr. Z de saldırı için hazırda beklemektedir. Captain Price ve Kyle Garrick ise bu noktada yeniden göreve çağırılıyorlar. Hedefleri ise elit görev gücünün bir parçası olarak Verdansk üzerindeki karışıklığı kontrol altına alabilmek olacak.

Yayınlanan dördüncü sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.