Monster Hunter World: Iceborne PC Versiyonunun Yeni Güncellemesi Yayında

Bildiğiniz gibi Monster Hunter World: Iceborne, PC için Ocak ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Nisan ayı içerisinde de içerik bakımından bütün platformlar eş seviyeye gelecek. Bunun öncesinde Capcom, oyunun halihazırda PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarında bulunan içerikleri PC platformuna da getirmeye devam ediyor.

Japon oyun devi Monster Hunter World: Iceborne oyununun PC versiyonu için beklenen ikinci büyük güncellemeyi en nihayetinde yayınladı.

Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme ile yeni bir yaratık türü olan Stygian Zinogre, yaratık ile ilişkili yeni silahlar ve zırh setleri ve karla kaplı Tundra bölgesi ekleniyor.

20 Mart 2020 tarihinde ise Safi'jiiva Siege görevi başlayacak. Dört gruba ayrılacak olan on altı oyuncu, yaşlı ejderhayı yere sermeye çalışacaklar. Ejderhayı yere sermeniz durumunda, yeni bir zırh ve silahlarınızın Awakened versiyonlarını kazanacaksınız. Bunların yanı sıra Rigid Dracolite adında yeni bir materyal de kazanacaksınız. Silahlarınızı bu materyal ile geliştirmeniz durumunda, silahınız çekim kuvvetini, keskinliği ve zırhı yok etme karşılığında alınan ödülü artıran Awakened yeteneklerine kavuşacak.

Capcom tarafından Safi'jiiva Siege için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.