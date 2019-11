Monster Hunter World: Iceborne'un Resident Evil 2 (2019) Etkinliği Yarın Başlıyor

Monster Hunter World: Iceborne oyuncuları için bu ay önemli olacak. Capcom, Resident Evil 2 (2019) ve Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds odaklı etkinlikler düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu iki etkinlik de bu ay içerisinde başlayacak. Japon oyun yayıncısı da etkinlikler ile ilgili ilk detayları paylaştı.

Öncelikli olarak Monster Hunter World: Iceborne için planlanan Resident Evil 2 (2019) etkinliği, bugün yayınlanan v11.50 güncellemesi sonrasında 8 Kasım 2019 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak ve Leon, Claire ve Mr. X karakterleri de oyunda gözükeceklermiş. Master Rank 20 veya üzeri olmanızın gerekeceği etkinlikte, araştırma görevini tamamlamanız durumunda Leon α+ ve Claire α+ zırh setlerini ve Raccoon City temalı üç ayrı silah süsünü üretebilmek için gerekli olacak materyalleri elde etmiş olacaksınız.

Etkinlik araştırma görevini tamamlamanız durumunda avcıların yürüyen ölüler gibi hareket etmelerini ve hatta yakınlardaki yaratıkları ısırmaları durumunda da hasar vermelerini sağlayan iki ödül daha kazandıracak. Eğer odanızın dekorasyonunu değiştirmek isterseniz, simgesel daktilo ve eşya kutusu gibi Resident Evil temalı eşyalar sizleri bekliyor. İşin güzel yanı şu ki daktiloyu kullanarak oyunu gerçekten kayıt edebilmenin yanı sıra eşyalarınızı da eşya kutusuna istifleyebilecek olmanız.

Mr. X ise oyuna The Handler's Terrifying Tyrant adıyla yayınlanacak olan ücretli indirilebilir içerik olarak gelecek. Satın almanız durumunda, araştırma görevi kaydınızı tutmanın yanı sıra kampta size yemek de pişirecek. Umarız yemeğin içinde virüs falan olmaz.

Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds etkinliği ise 21 Kasım 2019 tarihinde başlayacak. Haliyle PlayStation 4 platformuna özel olarak düzenlenecek olan bu etkinlik için Master Rank 24 veya üzeri olmanız gerekiyor. Araştırma görevini tamamlamanız durumunda, Aloy hanım kızımızın kullandığı Stormslinger Prototype silahından esinlenilerek yaratılan Light Bowgun silahını üretmek için gerekli materyalleri toplamış olacaksınız. Aynı Resident Evil 2 (2019) etkinliğinde olduğu gibi bunu da tamamlamanız durumunda üretim materyallerine ek olarak Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds ekipmanı üretebilmenin yanı sıra Focus cihazına benzer bir süsü silahınıza takabileceksiniz.

Capcom tarafından paylaşılan diğer detaylara bakacak olursak, Monster Hunter World: Iceborne için gerçekleştirilen silah tasarımı ve Palico teçhizatı yarışmasının kazananları olan Black Eagle Charge Blade ve Felyne Wiggler α+ da oyuna eklenecek diğer içerikler olacaklar. Ancak bu iki içeriğe erişim sağlamak için 8 Kasım 2019 Cuma günü TSİ 03:00 sıralarında başlayacak olan iki araştırma görevini tamamlamanız gerekiyor. Başarılı olmanız durumunda üretim için size lazım olan materyalleri elde etmiş olacaksınız.

Son olarak, Aralık ayında yeni içerikler Monster Hunter World: Iceborne oyununa gelmeye devam edecek. Yakın bir zamanda duyurulacak olan yeni bir yaratık, mevsimsel festivaller, daha önceden gerçekleştirilmiş olan etkinlerin tekrarlanması, Horizon Zero: Dawn - The Frozen Wilds etkinliği için yeni araştırma görevleri ve üretilecek yeni bir teçhizat, ilk ayağı bu ay içerisinde başlayacak olan Stormslinger silahı için geliştirme görevi, Aloy'un yayı ve Felyne Watcher ekipmanı için geliştirme görevleri ve Banuk zırh seti üretimi planlananlar arasında yer alıyor.