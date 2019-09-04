Monters Hunter World: Iceborne'un Ekim Güncellemesiyle Rajang Geliyor

Monster Hunter World: Iceborne için oldukça az bir zaman kaldı. PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlanan genişletme paketi 6 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak. Capcom da bunun öncesinde serinin hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Eski dostumuz Rajang önümüzdeki ay Monters Hunter World: Iceborne'a gelecek.

Ana oyundaki olayların sonrasında geçecek olan genişleme paketi, Hoarfrost Reach isimli yeni bir harita, yeni avlanma alanları, yeni canavarlar ve yeni araştırma görevlerinin yanı sıra yeni bir hikaye ile gelecek. Ancak zaman içerisinde Japon yayıncı oyun için yeni güncellemeler de yayınlayacak.

Bu güncellemelerden Ekim ayı içerisinde gelecek olanı oldukça ilgi çekici olacak. Rajang, onu özlediğimizi hissederek bir geri dönüş yapma kararı almış. Eski oyuncuların yakından tanıdığı bu yaratık, seride ilk olarak Monster Hunter 2 oyununda karşımıza çıkmıştı. Oldukça seri ve güçlü olduğu için baş etmenin epey zor olacağı Rajang, aynı zamanda ağzından elektrik atabiliyor. Yani oldukça dikkatli olmakta ve mümkünse elektrik hasarını bir parça emen zırh kullanmanızda fayda var.

Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Monster Hunter World: Iceborne beraberinde Master Rank avlar da oyuna eklenecek. Bunun sonucunda, oyundaki bütün yaratıklar serinin önceki oyunlarından aşina olduğumuz G-Rank avlarına benzer bir hale gelecekler. Ayrıca Master Rank istatistikleri ile zırhların ve silahların tasarımları da yenilenecek. Yani daha önceden avladığınız yaratıkların peşine tekrar düşerek yeni ekipmanlara sahip olabilirsiniz.