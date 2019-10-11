Moons of Madness Çıkış Tarihi Belli Oldu

H.P. Lovecraft romanlarından esinlenilen birçok oyun geliştirilmişti. Ne var ki tümünün başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Ama yayıncılar ve geliştiriciler olabilecek en iyi oyun için kolları sıvamaya devam ediyorlar. Moons of Madness bunların bir yenisi olacak. Funcom tarafından yapılan duyuru ile oyun PC için 22 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için de 21 Ocak 2020 tarihini beklememiz gerekiyor.

Rock Pocket Games stüdyosunun geliştirdiği Moons of Madness, Mart ayında duyurulmuştu. Kızıl gezegenden gelen gizemli bir sinyal, içerisinde barındırdığı mesaj ile Orochi bilim insanlarının kafasının karışmasına neden oluyor. Mesajın içeriğinin oldukça hassas olması nedeniyle halktan gizlenmesine karar verilmesinden sonra, bu mesajın sırrının çözülebilmesi için gizliden gizliye Invictus adında modern Mars araştırma bölümü oluşturuluyor.

Oyuncular olarak biz, Invictus teknisyeni Shane Newehart rolünde olacağız. Haliyle de konuya göre gizemli sinyal ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Günlük olarak nakliye gemisi Cyrano gelene kadar ışıkları açık tutacak ve vardiyamız dolunca görevi diğer ekibe devrediyor olacağız. Ne var ki, tuhaf ve olağan dışı hadiselerin baş göstermesi uzun sürmeyecek. Hayati önemi olan sistemlerde yaşanan arıza ve seraya sızan gizemli sis ile aksilikler silsilesi yaşanmaya başlanacak ve biz de gaipten sesler duymaya ve yanılsamalar görmeye başlayacağız.

Moons of Madness oyununda doğaüstü elementler ve kozmik korku ile desteklenmiş yalıtılmışlık ve paranoya ile süslenmiş yoğun bir atmosfer bizleri bekleyecek. Böylesi bir atmosferde Mars gezegenindeki üste bulunan bilgisayarları, elektrikli sistemleri, taşıtları, güneş sistemi panellerini ve daha fazlasını kullanarak önümüzdeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Funcom tarafından yayınlanan Moons of Madness tarih duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.