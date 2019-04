Mortal Kombat 11'den Yeni Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

Dövüş oyunu meraklıları için bu sene iki seçenek var. Bir tanesi geçtiğimiz ayın başında çıkan Dead or Alive 6, diğeri ise Mortal Kombat 11 olacak. 1992 yılından bu yana hemen her platformda boy göstermiş olan serinin devam oyunu, 23 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için satışa sunulacak. Çıkışına üç hafta kalan Mortal Kombat 11, Game Informer dergisinin yeni sayısının kapağını süsledi.

The Game Awards 2018 şovunda sürpriz bir şekilde duyurulmuş olan Mortal Kombat 11 oyununu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu defa karşımıza oldukça ilginç bir hikaye ile gelecek oyun ile ilgili olarak birçok bilgi edinmiştik. Game Informer tarafından NetherRealm Studios ile yapılan röportaj ise bildiklerimize ekleyeceğimiz yeni detayları ortaya çıkarttı.

Towers of Time modundaki bazı kuleler ve bazı dövüşler, Tag-Team Battle sistemine dayalı olacak. Bu sistemi en son Mortal Kombat (2011) oyununda görmüştük. Ancak hemen sevinmeyin çünkü her ne kadar bu kuleler bu sisteme dayalı olacaksa da Tag-Team Battle standart bir mod olarak gelmeyecek. Bahsi geçen kulelerde, aralarında geçiş yapabileceğiniz iki karakterle oynayacaksınız. Yapacağınız geçişler o kadar hızlı olacak ki ortaya farklı türde kombinasyonlar çıkacak.

Mortal Kombat 11 oyununda ayrıca grup dövüşleri de olacak. Bu dövüşlerde iki oyuncu, güçlü bir düşmana karşı dönüşümlü olarak mücadele verecekler. Oynanışın sistemine bağlı olarak oyunculardan birisi aktif olmasa da arkadaşının saldırılarına asist yapabilecek. Öte yandan, bu güçlü düşmanlarla anlık olarak Tag-Team Battle geçişi yaparak da kapışabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, Tower of Time modunun diğer oyuncularla rekabet edebileceğiniz bir liderlik tablosu olacak. Her bir kulenin sonunda bir miktar ödül ve puan kazanacaksınız. Haftanın sonunda ise diğer oyunculara göre sergilediğiniz performansa bağlı olarak fazladan teçhizat ve eşya kazanacaksınız. Eğer etkileyici bir performans gösterirseniz, daha kaliteli teçhizat ve eşyalar kazanabileceksiniz.