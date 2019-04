Mortal Kombat 11'in İlk Güncellemesi Yakında Geliyor

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11, 23 Nisan 2019 tarihinde oyuncularla buluştu. Etkileyici bir konuya sahip olan devam oyunu, oldukça da iyi bir açılış yaptı. Dört senelik bir özlem söz konusu olunca, bunun normal olduğunu söylemek lazım. Ne var ki oyuncular oyun ile ilgili yaptıkları geri dönüşlerde ilerleyiş sisteminin gereğinden fazla uğraştırıcı ve Towers of Time modunun da bir o kadar zorlayıcı olduğundan şikayetçi olmuşlardı. Şikayetlere kulak veren geliştirici stüdyo ve yayıncı şirket de ilk güncellemenin yakın bir zamanda yayınlanacağının müjdesini vermişti.

Bahsi geçen güncellemeler, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch platformlarında yayınlanacak. Warner Bros. Entertainment tarafından Reddit üzerinden yapılan açıklamaya bakacak olursak, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için tek bir güncelleme hazırlanıyorken, PC ve Switch versiyonları için iki güncelleme söz konusu olacak ve öncelikli olarak da bu plaformlarda yayınlanacaklar. PC versiyonunun ikinci güncellemesi, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ilk önümüzdeki haftanın başlarında yayınlanacakken, Switch versiyonunun ikinci güncellemesi için herhangi bir tarih verilmiş değil.

Gelelim güncellemelerin genel detaylarına. Öncelikli olarak bütün platformlardaki yapay zekanın zorluk seviyesi azaltılacak ve Towers of Time modunda verilecek olan Kurrency ödüllerinin miktarı da artırılacak. Oyunun PC ve Switch versiyonlarındaki Towers of Time modunun zorluğunun önüne geçebilmek için karakter ayarlamaları yapılmasının yanı sıra yapay zeka tarafından yönetilecek olan karakterlerin sağlıkları da düşürülecek ve çoğu zorluk değiştiricilerin etkisi ve frekansı da azaltılacak.

Son olarak güncellemelerle birlikte PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch platformlarında hesabınıza Mortal Kombat 11 oyununa verdiğiniz desteğe karşılık hediye olarak 500.000 Koins, 500 Hearts, 1.000 Soul Fragments ve 1.000 Time Krystals tanımlanacağını da söylemeden geçmeyelim.