Mortal Kombat 11'in Tüm Dövüşçü Kadrosu Ortaya Çıkmış Olabilir

Mortal Kombal 11 için hemen hemen bir aylık zaman kaldı. The Game Awards 2018 etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyurulmuş olan kült dövüş oyunu serisinin yeni oyunu, 23 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. 17 Ocak 2019 tarihinde ilk detaylarını öğrendiğimiz yeni oyun için NetherRealm Studios tarafından yapılan plan, zaman içerisinde gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar ile hem yeni karakterleri açıklamak, hem de oyuncuların oyuna olan ilgisini zamana yarayarak sıcak tutmaya devam etmekti ama internet her zaman olduğu gibi ağırlığını birçok defa ortaya koyarak geliştirici stüdyo açısından partiyi bozmaya çalışmaya devam ediyor.

Bildiğiniz gibi Steam veritabanında yaşanan başarım listesi sızıntısı ile Mortal Kombat 11 oyununda yer alacak olan karakterlerin birkaçını daha duyurulmalarından önce öğrenmiştik. Ed Boon ve geliştirici ekibin canını epey sıkan bu gelişme sonrasında, bir sızıntı da Reddit üzerinde yaşandı. Paylaşılan bir görselle, Mortal Kombat 11'de yer alacak olan karakterin listesi ortaya çıktı. Her ne kadar bu görsel çok çabuk bir şekilde kaldırılmış olsa da ResetEra sitesinin kullanıcıları yardıma koşarak, sızıntının kaynağı olan ekran görüntüsünü kurtarmayı başardılar.

Mortal Kombat 11, toplamda yirmi beş kadar karakter ile çıkışını gerçekleştirecek. Geride bıraktığımız zaman içerisinde de birçok karakter resmi olarak duyurulmuştu ve duyurulmaya da devam edilecek. Yukarıdaki görsel neticede bir sızıntı olduğu için her şeye rağmen yine de söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Öte yandan, görselde kod olarak görünen beş karakter var. Bu karakterlerin adlarını tahmin etmek o kadar da zor olmasa gerek. JAX'in zaten adı tam olarak belli oluyor. JOH da geçtiğimiz gün resmi olarak duyurulmuş olan Johnny Cage. NOO Noob Saibot, KIT Kitana ve SHA da Shao Kahn.

Eğer görseldeki tabloda yer alan karakterleri seçmekte zorlanırsanız, aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

Jacqui Briggs

Cetrion

Kano

Geras

Frost

Jax

Johnny Cage

D'Vorah

Baraka

Cassie Cage

Kung Lao

Kotal Kahn

Erron Black

Liu Kang

Scorpion

Sub Zero

Raiden

Kollector

Kabal

Jade

Skarlet

Noob Saibot

Sonya

Kitana

Shao Khan

Shang Tsung

Mileena

Shinnok

Son olarak, listedeki karakterlerden Mileena, Shang Tsung ve Shinnok dikkatinizi çekmiştir. Bu karakterlerin kilitli olacağı ama oynanış sırasında açılabileceği söyleniyor.