Mortal Kombat 11'in Yeni Karakterleri Haftaya Duyurulacak

NetherRealm Studios için Mortal Kombat 11 açısından çoğu şey yolunda gidiyor. Oyunun çıkışından bu yana yayınlanan güncellemelerle hem oyundaki çoğu teknik hata giderildi, hem de çeşitli denge ayarlamaları yapıldı. Ancak tabii ki geliştirici stüdyo sadece bunlarla kalmayacak. Ed Boon, yaptığı açıklama ile önümüzdeki hafta indirilebilir içerik ile gelecek karakterlerin duyurulacağını müjdeledi.

Mortal Kombat 11 oyununa indirilebilir içeriklerle gelecek olan ilk karakterler, aslında çıkışı öncesinde yaşanan bir sızıntı ile gündeme gelmişlerdi. Ne var ki, Ed Boon ve NetherRealm Studios herhangi bir geri dönüş yapmadığı için konu haliyle bir söylenti olarak kalmıştı. Ancak Reddit kullanıcısı LeoNatan tarafından ortaya çıkartılan listede resmi olarak duyurusu yapılmış olan Shang Tsung karakterinin de olması, sızıntıyı bir parça gerçekçi hale getiriyordu.

Mortal Kombat 11 oyununun yönetmeni Ed Boon ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile her şeyin yolunda gitmesi durumunda, önümüzdeki hafta indirilebilir içerikle gelecek olan karakterlerin duyurulacağını belirtti.

Fingers Krossed.... if all goes well, next week we will be announcing the fighters that will be joining Shang Tsung in Mortal Kombat 11’s DLC !! pic.twitter.com/ewaRTZFUji