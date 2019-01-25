Mortal Kombat 11 Uzun Kombolar İçerecek

Mortal Kombat 11 çıkmadan önce ortaya atılan iddialarda, oyunda uzun komboların olmayacağı, bunların yerine daha kolay ve kısa komboların kullanılacağı dile getirilmişti. Bugün yayınlanan Mortal Kombat 11 - Combo Demonstration videosuyla bu iddialar sonlandı.

Mortal Kombat 11, The Game Awards'da sürpriz bir şekilde duyurulmuştu. Mortal Kombat X'de olduğu gibi yine muhteşem bir fragman ile tüm oyunseverlerin beğenisine sunulan oyunla, ilgili bugüne kadar birçok video paylaşılarak, oyunseverlerin bilgilenmesi sağlandı.

Bildiğiniz üzere Mortal Kombat X'i güzel kılan çok uzun kombo sürelerine sahip olmasıydı. Oyunun uzun ve hızlı kombolara sahip olması oyunu daha zorlu ve daha eğlenceli bir hale getiriyordu. Mortal Kombat 11 için yayınlanan videoları izleyen oyunseverler ortaya düşündürücü bir iddia attı. Oyunseverlere göre, Mortal Kombat 11'de uzun kombolar yer almayacak ve bunun yerine daha kısa ve daha kolay bir oynanış sunulacak. İddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak eden bir YouTube kanalı Warner Bros Games UK'den izin alıp 5 dakikalık bir oynanış videosu yayınlamış.

PNDK&M isimli Youtube kanalının yayınladığı videoyu baktığımızda ortaya atılan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Oyundaki kombolar oldukça uzun ve açıkcası Mortal Kombat X'den daha iyi gözüküyor. Sub-Zero ve Scorpion'un yeni kombolarını çok sevdiğimi de söylemek istiyorum. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mortal Kombat 11, 23 Nisan'da PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkış yapacak. Oyunu ön sipariş eden oyunseverler oyunun betasına erişebilecekken ayrıca Shao Khan'a da sahip olacak.