MSÜ Sınavında Fenalaşan Öğrencinin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı!

ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren bir öğrencinin sınav esnasında fenalaştığını, öğrenciye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi iddia edildi. Testin pozitif çıkması üzerine salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı bilgisi aktarıldı.

MSÜ Sınavında Koronavirüs Paniği

Kocaeli Barış Gazetesi tarafından aktarılan habere göre, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salonda, sınav sırasında bir kız öğrenci fenalaştı. Tek kişilik salona alınan öğrenci, sınavını burada tamamladı. Sınavın ardından öğrenciye Covid-19 testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine salonda bulunan öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.

Olayın yaşandığı salonda sınava giren bir gencin babası yaptığı açıklamada girişte öğrencilere maske dağıtıldığını ve dezenfektan sıkıldığını ancak öğrencilerin ateşleri ölçülmediği söyledi. Baba C.A. açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Oğlum eve geldiğinde bir kız çocuğunun bayılacak duruma geldiğini ve salondan çıkarıldığını anlatmıştı ki sınavdan 2 saat sonra evimize sağlık ekipleri geldi, salonda rahatsızlanan kız çocuğunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi ve oğlum M.A.’nın evin içinde bir odada, tabağı, çatalı, bıçağı, mümkünse tuvaleti ayrı olacak şekilde karantinada tutulması gerektiği söylendi."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.807'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 717, toplam entübe hasta sayısının ise 290 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 151.417 olarak açıklandı.