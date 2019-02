Müjde! Darksiders Warmastered Edition, Switch için de Geliyor!

Bildiğiniz gibi Darksiders Warmastered Edition, 2016 yılının Kasım ayında PlayStation 4, PC, Xbox One ve Wii U için satışa sunulmuştu. O zamanlarda Darksiders III henüz duyurulmamış olsa da Darksiders Warmastered Edition oyuncuların büyük ölçüde ilgisini çekmiş ve oldukça beğenilmişti. Bunda tabii ki sonrasında çıkması gerekirken öncesinde çıkan Darksiders II Deathinitive Edition oyunun da büyük etkisi olmuştu. Hal böyle olunca kafalarda olası bir Switch sürümünün gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Nitekim perakendeci listelemelerinde ortaya çıkmasıyla birlikte, her ne kadar o anda bir söylenti olarak kabul edilmiş olsa da KAIKO stüdyosunun kolları çoktan sıvadığını ve THQ Nordic şirketinin de her an bir duyuru ile karşımıza çıkmasını bekliyorduk.

Bu gelişme sonrasında, enteresan bir gelişme yaşanmış ve duyuru fragmanı, Avustralyalı Nintendo internet sitesi olan VOOKS üzerinde ortaya çıkmıştı. Bu fragman ile artık, Darksiders Warmastered Edition oyununun Switch versiyonuna kesin gözüyle bakabilirdik. Geriye kalan tek şey ise THQ Nordic tarafından resmi duyurunun yapılmasıydı.

Kısa bir süre önce ise resmi duyuru en nihayetinde yapıldı. Darksiders Warmastered Edition, gerçekten de Switch için geliyor. 2 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunu ister çevrimiçi mağaza üzerinden dijital olarak, isterseniz de kutulu olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca yayınlanmış olan duyuru fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlk olarak 2010 yılında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan Darksiders, 2013 yılında kapanmış olan Vigil Games tarafından geliştirilmişti. Mahşerin Dört Atlısı'ndan esinlenilerek bir dörtleme olarak planlanmış olan Darksiders serisinin ilk oyununda, War karakterini yönetiyoruz.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, bir melek ile bir şeytanın yaşadığı ilişkiden doğan ve zaman içerisinde de genişlemeye giden Nephilim ırkı, bir noktada iki tarafla da ters düşüyor. Bu ters düşme de tahmin edebileceğiniz gibi cennet ve cehennem arasında başlayan bir savaşı tetiklemiş oluyor. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bu savaşa son noktayı koymak, cennet ve cehennem arasındaki dengeyi tekrardan sağlamak isteyen The Charred Council topluluğu, çareyi Nephilim ırkından War, Death, Fury ve Strife grubunu oluşturmakta buluyor. Bu bağlamda da seriye ilk olarak War karakteri ile başlıyoruz.